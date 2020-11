RAWSON (ADNSUR) – El consejero y ministro del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Panizzi pidió disculpas públicas – en la sesión de ayer - por sus expresiones agraviantes del hacia el presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, a quien calificó como corrupto dentro de un chat de comunicación interno. Y finalmente no se le aplicaron sanciones.

La sesión fue promovida por unos exabruptos del consejero Panizzi en un chat interno oficial dentro del Consejo de la Magistratura. En ese marco, Panizzi “se expresó con un vocabulario soez contra las consejeras y conmigo. Esto pasó el 11 de noviembre. En el chat del trabajo, se expresó con frases ofensivas. Algunos consejeros querían renunciar. Luego se rectificó y pidió disculpas”, explicó Maglione.

Quien además aclaró que “No puedo dejar pasar por alto estas circunstancias que agravian al presidente del Consejo, a los consejeros y a la Institución”, por ello se convocó a una sesión extraordinaria y se lo llamó a Panizzi para que ofrezca sus explicaciones. “En el Consejo de la Magistratura, los consejeros estamos en el mismo nivel constitucional que los ministros del Superior Tribunal de Justicia. Se escucharon todas las voces y Panizzi ofreció las disculpas del caso. No hubo sanción, se aceptaron las disculpas y se elaboró un documento”, dijo.

Asimismo, el presidente indicó al programa Sin Hilo de Canal 12, que la discusión con Panizzi comenzó porque -en la última sesión- el Gobernador denunció a los jueces Caviglia y Soñis por haber proferido declaraciones en contra de la investidura del Gobernador y en contra de las instituciones. “Sobre eso se arma un expediente, luego el fiscal de Estado eleva una nota donde desvincula a Soñis sin perjuicio a que el Consejo pueda realizar otras investigaciones” Luego hay una ratificación de una denuncia y se sortea una ‘Comisión de Admisibilidad’ “que define sobre la admisibilidad o no de las denuncias de los jueces”, detalló.

Maglione afirmó – en este contexto – que el juez Soñis “me denunció por abuso de poder y falsedad ideológica, por no haber informado que él no tenía que estar en la denuncia. Evidentemente no tiene el conocimiento ni de la Ley ni del reglamento del Consejo de la Magistratura”, dijo. Y señaló que a raíz de esto, en el chat empezaron a expresarse y Panizzi “defendió a Soñis con fuertes epítetos para las mujeres y contra quienes piensan distinto. Mandó un audio diciendo que yo era un ‘corrupto’. Luego me pidió disculpas en forma personal. Pero –desde un punto de vista institucional no se puede dejar pasar”, advirtió.

Y por último, confirmó que le envió una carta-documento para que ratifique o rectifique sus dichos. “Me endilga delitos de corrupción sin ningún hecho concreto. Espero que –institucionalmente- todo esto quede acá. No tengo compromisos políticos con ningún Gobierno ni con el Poder Judicial. Yo no vengo a hacer política partidaria sino a hacer política institucional. Por ahí es fuerte que alguien que no venga de Fontana 50 quiera poner ideas propias al funcionamiento de la Justicia. Nosotros no hacemos las denuncias, cualquier ciudadano puede hacerlas. Lo único que hacemos es imprimirle el procedimiento correspondiente”, puntualizó.