Magis TV: cuáles son los riesgos que corren los usuarios y por qué se bloqueó la app a nivel mundial

La aplicación Magis TV, popular entre usuarios que buscaban transmisiones gratuitas de eventos deportivos y contenidos de plataformas como Netflix, Disney+, HBO y Paramount, fue bloqueada por operar de manera ilegal.

La medida se tomó tras constatar que la plataforma no contaba con licencias ni certificaciones oficiales para difundir material protegido por derechos de autor.

Magis TV ofrecía partidos de fútbol, Fórmula 1 y series de televisión de manera gratuita , pero su crecimiento estuvo marcado por la ilegalidad. La app no estaba disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store, lo que obligaba a los usuarios a descargarla mediante un archivo APK externo. Este método de distribución aumenta significativamente el riesgo de virus y malware en los dispositivos.

Chau Magis TV: ordenaron el cierre definitivo de la plataforma y darán de baja a todos los usuarios

Además del aspecto legal, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre los riesgos que enfrentaban los usuarios. La plataforma solicitaba datos personales sensibles, incluyendo correo electrónico y número de teléfono, y tenía permisos que podían permitir acceder a documentos almacenados en los dispositivos. Esto generaba vulnerabilidades que podrían ser explotadas para cometer fraudes o ciberdelitos.

Entre los principales riesgos identificados se encuentran:

Filtración de información personal y pérdida de privacidad.

Infección de teléfonos, tablets o computadoras con virus y programas maliciosos.

Exposición a fraudes y estafas en línea.

Bloqueo, daño o pérdida de archivos importantes almacenados en los dispositivos.

El cierre de Magis TV también refleja un problema recurrente en el mercado de aplicaciones pirata: la facilidad con la que los usuarios acceden a contenido premium sin garantías de seguridad. Los expertos recomiendan evitar la descarga de apps fuera de tiendas oficiales y priorizar servicios con licencia para prevenir pérdidas económicas y daños informáticos.

A lo largo de su funcionamiento, Magis TV había logrado atraer a miles de usuarios por su oferta gratuita y la variedad de contenido. Sin embargo, su operativa ilegal y la necesidad de utilizar un APK externo pusieron en evidencia los riesgos asociados con plataformas de este tipo.

Los organismos de control de derechos de autor y especialistas en seguridad digital sostienen que la ilegalidad no es el único peligro. La recopilación de datos personales y los permisos excesivos otorgados a la aplicación constituyen un riesgo directo para la privacidad de los usuarios y la integridad de sus dispositivos.

El bloqueo de Magis TV también puede tener repercusiones legales para quienes descargaron la aplicación, dado que la transmisión de contenidos protegidos sin autorización constituye un delito bajo la legislación vigente. Aunque la responsabilidad principal recae en los operadores de la plataforma, la exposición de los usuarios a contenidos ilegales y malwares los coloca en una situación de vulnerabilidad.