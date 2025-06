Maestra denunció acoso y hostigamiento de un grupo de madres: “Llegaron a agredir a mi hija”

Una maestra de la Escuela Primaria N° 92 América, de Gorina, de La Plata, realizó una grave denuncia contra un grupo de madres que, desde hace unos meses, la acosan, hostigan e incluso han agredido a su hija.

Todo comenzó con la primera reunión del año, cuando los directivos le aconsejaron que no participara ante unas quejas en su contra, solicitando que no estuviera presente. “En ese momento recibí difamaciones, mentiras y ataques de cuatro madres enojadísimas, desbordadas, con palabras que no corresponden a una reunión”, contó en diálogo con el diario El Día.

Y a continuación, explicó que el grupo que la denunció por hostigamiento habría inventado que ella tenía problemas con un alumno, lo que descartó rotundamente. “No tuve nunca un conflicto con ningún alumno y han involucrado cosas de mi vida personal”, sostuvo.

La situación, a partir de esa reunión, fue escalando con el tiempo. “Luego de la reunión, escuché audios que me llegan con amenazas, advirtiéndome que iban a ir a tirar piedras a mi casa, decían ‘mejor que se cuide esa loca’”, explicó.

La docente, además, aseguró que usaron una situación de su vida personal para extorsionarla. “Lo utilizaron para hacer cierto seguimiento, casi una extorsión y llegaron a agredir a mi hija, por ser ‘la hija de la maestra’”, por lo que debió cambiarla de colegio para resguardarla.

Finalmente, lamentó que desde la institución no la acompañaron, debido a que los directivos le habrían formulado actas en su contra tras la queja de las madres, sin permitirle participar de las reuniones y defenderse.

“No soy la única maestra que se sintió perseguida desde la institución”, informó y remarcó que “hubo situaciones graves que se han repetido en el colegio y hubo cambios de alumnos de colegios por agresiones físicas a docentes”.

