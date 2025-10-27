La inseguridad volvió a golpear al oeste neuquino. En la madrugada del domingo, cerca de la 1:30, un operador del Centro de Monitoreo Urbano alertó a la Comisaría 21 por un hecho sospechoso en la esquina de Huilén y 1° de Mayo, en el barrio Melipal.

Según la información policial, los ocupantes de un auto gris habrían interceptado a un grupo de jóvenes menores de edad para intentar robarles sus pertenencias. Testigos afirmaron que uno de los hombres mostró un objeto similar a un arma de fuego, antes de escapar hacia el oeste por calle 1° de Mayo.

La persecución y el operativo policial

Minutos después del aviso, un móvil policial localizó un Honda Accord gris en la intersección de 1° de Mayo y Empedrado, coincidente con la descripción aportada por los testigos.

Dentro del vehículo se encontraban tres hombres —uno de 20 años y dos de 22—, quienes fueron identificados y demorados en el lugar.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Durante la inspección del rodado, los efectivos detectaron a simple vista dos armas tipo “tumbera”, un cartucho de munición y elementos cortantes. Ante la evidencia, los tres ocupantes fueron trasladados a la Comisaría 21 junto con el auto secuestrado.

Armas caseras y elementos incautados

En el procedimiento se incautaron las dos tumberas, además de cuchillos y palos, todos ellos considerados armas de fabricación casera. Los objetos fueron puestos a disposición de la fiscal de turno, Noelia Stillger, quien dispuso el secuestro del vehículo y la continuidad de las diligencias judiciales.

La investigación busca determinar si los demorados están vinculados con otros hechos delictivos registrados recientemente en la zona oeste de la ciudad.

