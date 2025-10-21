Un violento ataque a tiros contra un local nocturno terminó con la tranquilidad de los vecinos de Puerto San Julián la madrugada del lunes. Eran cerca de las 4:35 de la madrugada del 20 de octubre, cuando un hombre realizó varios disparos frente al pub “El Carajo”, ubicado en la esquina de Mitre y Hernando de Magallanes, tras una acalorada discusión en el interior del local.

Según publica La Opinión Austral, todo comenzó cuando el sujeto mantuvo un intercambio verbal con uno de los empleados del establecimiento. La tensión escaló y derivó en el cierre anticipado del local. Minutos después, las cámaras de seguridad registraron al mismo sujeto regresando al frente del pub y efectuando múltiples disparos antes de huir en un Volkswagen Gol Trend rojo.

El sistema de emergencias 911 recibió de inmediato varios llamados de vecinos alertando por las detonaciones. El personal de la Comisaría Primera acudió al lugar y constató que, afortunadamente, no había heridos, aunque sí se percibía un ambiente de conmoción entre los residentes y transeúntes de la zona céntrica.

Con los datos aportados por testigos y las imágenes de las cámaras, la policía inició un operativo conjunto entre la Comisaría Primera y la División de Investigaciones (DDI). Rápidamente lograron identificar el domicilio del presunto autor, donde se estableció una consigna preventiva mientras avanzaban las diligencias judiciales.

Horas más tarde, el hombre decidió entregarse por su cuenta en la sede policial, manifestando su intención de ponerse a disposición de la Justicia. En el mismo acto entregó un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre .22, con dos cargadores vacíos y una caja con 100 cartuchos del mismo calibre.

Todo el material fue secuestrado y el sujeto quedó aprehendido, previo examen médico, a disposición del Juzgado de Instrucción local. En paralelo, el Gabinete Criminalístico realizó pericias en la zona del hecho y en el vehículo involucrado, además de analizar las grabaciones del sistema de videovigilancia.

Desde la Policía de Santa Cruz remarcaron que, si bien no hubo heridos, el incidente reviste una “grave preocupación” por haberse registrado en un sector céntrico y concurrido, donde suelen concentrarse numerosas personas durante los fines de semana.