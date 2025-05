Un hallazgo estremecedor sacudió a Caviahue este martes por la tarde. Un operario del EPAS encontró un feto humano de aproximadamente 20 semanas de gestación en la planta cloacal de la localidad, mientras realizaba sus labores habituales. El episodio, que generó profunda conmoción entre vecinos y autoridades, es investigado bajo estricta reserva por la Justicia.

La información fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Zapala, que delegó la causa en la fiscal Laura Pizzipaulo. Apenas se tomó conocimiento del hecho, se ordenó la intervención del personal de Criminalística y una médica forense fue convocada para analizar el cuerpo. La fiscal también dispuso que se tomen muestras para un eventual estudio de ADN que podría ser clave para avanzar en la investigación.

Aunque por el momento no se ha emitido un informe oficial con precisión, las primeras estimaciones indican que el feto tendría alrededor de 20 semanas de gestación. La recolección de pruebas se realizó en un entorno complejo y delicado, dada la infraestructura de la planta y el carácter sensible del hallazgo. Las pericias intentan establecer si se trató de un aborto espontáneo, un parto en condiciones no asistidas o un hecho intencional.

La comunidad de Caviahue, reconocida por su belleza natural y perfil turístico, quedó profundamente impactada por el suceso. Desde el municipio no se emitieron declaraciones públicas, pero fuentes consultadas señalaron que la noticia se propagó rápidamente entre los vecinos, generando un clima de consternación y muchas preguntas sin respuesta.

La Justicia no descarta ninguna hipótesis y mantiene la investigación bajo un fuerte hermetismo. Las muestras genéticas serán remitidas al Laboratorio de Genética Forense del Poder Judicial para intentar identificar a la madre o padres del feto. Mientras tanto, se analiza también si hay registros recientes en centros de salud o denuncias que puedan estar vinculadas con el caso.