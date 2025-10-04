Macabro: encontraron un feto en el inodoro de un colectivo de larga distancia

Empleados de limpieza de una empresa encontraron un feto en el baño de un micro de larga distancia en un depósito en el barrio Virgen de Fátima, en la ciudad de Córdoba.

La unidad había completado un trayecto de aproximadamente cuatro horas desde la localidad de Arias, en el departamento de Marcos Juárez, hasta la capital provincial.

Según informó la Policía de Córdoba y el sitio Todo Noticias, el feto mide unos 15 centímetros. El hallazgo se produjo minutos después de las ocho de la mañana, durante las tareas habituales de mantenimiento y limpieza del colectivo. Al percatarse de la situación, los empleados dieron aviso de inmediato a las autoridades de la empresa, que a su vez alertaron a la policía local.

El lugar fue asegurado por efectivos policiales mientras se iniciaban las primeras medidas investigativas. Los oficiales realizaron una inspección inicial del micro y constataron la presencia del material biológico dentro del baño. Por el momento, no se registraron detenciones y se preservó la escena hasta la llegada del personal judicial.

La Fiscalía de Córdoba inició una causa para determinar las circunstancias en que se produjo el hallazgo. Entre las medidas iniciales, se revisa la lista de pasajeros que viajaron en el micro durante el trayecto, y se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la terminal para identificar a posibles responsables.

Las autoridades trabajan en conjunto con peritos y personal de criminalística para recolectar evidencia y esclarecer cómo y cuándo el feto fue arrojado al baño del vehículo. La investigación busca establecer si se trató de un hecho intencional o si existieron otros factores que puedan explicar la situación.

El micro se encontraba en el depósito de la empresa donde los empleados realizan las tareas de limpieza y mantenimiento después de cada viaje. En este caso, la rutina de higiene permitió detectar el hallazgo antes de que la unidad volviera a circular, lo que facilitó la intervención de la Justicia y la policía.

Por el momento, las autoridades se concentran en la identificación de los pasajeros que viajaron desde Arias y en la recolección de pruebas que permitan determinar la responsabilidad penal de quienes hayan podido intervenir en el hecho. La Fiscalía analiza la información preliminar para definir los pasos judiciales a seguir y coordina el resguardo del material biológico hasta que finalicen los peritajes correspondientes.