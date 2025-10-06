El lunes dejó dos episodios de violencia en distintos puntos de Comodoro Rivadavia, una ciudad que sigue conmocionada por el asesinato de un vendedor ambulante en pleno centro.

En uno de los hechos, un hombre fue apuñalado en plena vía pública y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional. Horas más tarde, se registró un ataque con armas de fuego contra una vivienda.

La jefa de la Seccional Sexta, Soledad Díaz, brindó detalles de ambos casos. Sobre el primer incidente, explicó que personal policial se acercó tras un llamado que alertaba sobre una persona herida en la vía pública. “Se hace presente el móvil, una vez que corrobora se encontraba un masculino tendido en el suelo, con un corte presuntamente con una herida arma blanca, y decían que revestía gravedad porque salía, o sea, corría sangre”, relató en diálogo con ADNSUR.

La víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde recibió atención médica. “Se le hicieron tres puntos y no quiso aportar datos respecto a la persona que lo agredió”, indicó Díaz. Según informó, la víctima se encontraba fuera de peligro.

El ataque ocurrió en la calle Código 823, en el barrio San Cayetano, una zona donde hay cámaras de seguridad que podrían aportar información. Sin embargo, la colaboración de testigos fue escasa. “Los vecinos lo único que hicieron fue asistirlo. La gente está reacia a colaborar”, agregó la jefa policial. El hombre presentaba un único corte en la pierna y permaneció en observación médica.

INVESTIGAN UN ATAQUE A BALAZOS A UNA CASA DEL BARRIO MOURE

El segundo hecho tuvo lugar durante la madrugada, en el barrio Moure, está vinculado a un presunto abuso de armas. Díaz confirmó que la Policía trabaja en el lugar para esclarecer lo sucedido.

“En esa estamos ahora en ese momento”, señaló, y precisó que el episodio se habría producido durante la madrugada. “Estamos esperando a criminalística que venga para recién empezar a intervenir”, explicó.

Según informaron fuentes del caso, aún no está claro el móvil del ataque. El dueño de la vivienda sería un hombre sin antecedentes ni vinculación con grupos delictivos que mantienen enfrentamientos en la ciudad.