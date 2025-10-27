El secretario electoral provincial, Alejandro Tulio, detalló las causas técnicas que retrasaron la carga de resultados del referéndum en Chubut, donde el “Sí” se impuso con el 63,6%, según el escrutinio provisorio. El funcionario destacó que la provincia estrenó un sistema propio de transmisión y conteo de votos que “ya quedó listo para futuras elecciones”, y explicó los motivos de la demora en la tarde del domingo. También explicó los pasos que faltan para que la reforma constitucional entre en vigencia.

El secretario electoral permanente de Chubut, Alejandro Tullio, explicó los motivos de la demora en la difusión de los resultados del plebiscito provincial del domingo, que terminó con un contundente 63,6% de votos a favor del “Sí” a la reforma constitucional que elimina los fueros políticos, sindicales y judiciales.

El funcionario detalló que el problema se originó en un desajuste técnico en la nomenclatura y direccionamiento de los telegramas digitales, lo que impidió acceder a los datos durante varias horas.

“Los telegramas los genera el Correo, se los envía a una empresa procesadora en Buenos Aires y luego nos los reenvía. Todo funcionó bien, pero hubo un problema en el código de direccionamiento. Estábamos recogiendo telegramas de otro lugar. Hasta que se identificó el error, hubo que hacer una distribución manual y eso demoró la carga”, explicó Tullio.

A pesar del inconveniente, subrayó que el sistema ya fue depurado y quedará disponible para las próximas elecciones. “Detectamos los errores, los analizamos con el equipo técnico, y hoy tenemos un sistema que va a funcionar correctamente en cualquier elección. Es propiedad de la provincia y no depende de una empresa privada”, señaló.

“Un triple debut: boleta única, secretaría electoral y sistema propio”

El plebiscito significó un triple estreno institucional para Chubut: fue la primera elección con boleta única de papel, la primera experiencia de la Secretaría Electoral provincial como organismo autónomo, y la primera vez que se utilizó un sistema estatal de procesamiento de resultados.

“Nos arriesgamos a desarrollar un sistema propio, con recursos estatales, en lugar de contratar una empresa internacional. Creo en la colaboración con el sector privado, pero también en dotar de capacidades al Estado. El sistema tardó en arrancar, pero funciona y seguramente será mejorado para las próximas elecciones”, afirmó Tullio, en diálogo con Actualidad 2.0.

El nuevo portal oficial electoralchubut.gob.ar permite a cualquier ciudadano consultar los resultados de cada mesa, visualizar las actas escaneadas y comparar los datos con el cómputo digital.

“Cada votante puede ver incluso la mesa en la que votó, con la imagen del telegrama y los resultados cargados. Eso es transparencia real”, destacó el secretario electoral.

Cuándo entra en vigencia la reforma constitucional

Respecto de los pasos institucionales que siguen al referéndum, Tullio aclaró que la reforma aún debe cumplir etapas formales antes de su promulgación definitiva.

“Primero se realiza el escrutinio definitivo, que valida todas las actas. Luego, el Tribunal Electoral Provincial consagra el resultado. Una vez hecho eso, el tribunal informa a la Legislatura y al Poder Ejecutivo, que lo publica en el Boletín Oficial”, explicó.

A partir de ese momento -lo que se prevé para este viernes-, la reforma quedará automáticamente promulgada y entrará en vigencia, ya que el resultado del plebiscito tiene carácter vinculante.