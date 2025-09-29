Lucha contra el narcomenudeo: así demolieron un aguantadero narco en Plaza Huincul

Este lunes se concretó la desmantelamiento del cuarto aguantadero narco en la provincia, esta vez en Plaza Huincul. La medida forma parte del Plan Integral de Seguridad impulsado por el gobierno neuquino, que busca combatir el narcotráfico y el narcomenudeo en el territorio provincial.

La demolición se realizó en un domicilio ubicado en Lote 4 del barrio Otaño, que había sido clausurado por la Justicia por funcionar como punto de venta de drogas.

Presencia de autoridades

Del acto participaron el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, el fiscal general, José Gerez, y el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez, quienes destacaron el trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía del Neuquén para llevar adelante estas acciones.

La medida se suma al operativo provincial realizado el sábado pasado, en el que se desplegaron controles en 14 puntos estratégicos de Neuquén, incluyendo rutas, accesos y zonas urbanas. En esos procedimientos se efectuaron controles vehiculares, identificación de personas y tareas de prevención de delitos relacionados con las leyes de estupefacientes (Ley Nacional 23.737 y Ley Provincial 3.488).

Mensaje político y social

El ministro Nicolini fue categórico al señalar:

“Cada kiosco que se demuele es un mensaje claro: no hay lugar para el narcotráfico en nuestros barrios. Estas acciones muestran una decisión política firme de enfrentar al narcotráfico en todos sus niveles”.

Además, subrayó que la desfederalización del narcomenudeo permite actuar de forma rápida y efectiva, cerrando puntos de venta y devolviendo seguridad a las comunidades.