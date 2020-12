COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo que el índice de delitos comunes, como robos y homicidios, descendió durante el primer semestre de 2020 respecto al mismo período del año pasado, como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuesto por el Gobierno nacional para controlar la pandemia de coronavirus.

Comodoro Rivadavia no fue la excepción. En total se registraron seis crímenes: cinco homicidios, un femicidio y la muerte de una mujer que continúa en investigación, ya que todavía no se sabe si se trató de un suicidio o femicidio. Y en el año 2019 se registraron 22 homicidos.

Un resumen de los casos de este año:

GASTÓN FLORES

El homicidio de Gastón Flores ocurrió el pasado 21 de febrero del 2020 entre las 12 y las 14 horas, aproximadamente, cuando el hombre se encontraba en su casa, ubicada en el barrio San Cayetano. Adentro estaba escuchando música y consumiendo bebidas alcohólicas - probablemente otras sustancias - junto a Walter Bazán Núñez, con quien convivía y tenía una relación violenta, según el relato de los vecinos.

Según los investigadores, Flores habría golpeado a Bazán la noche anterior, lo habría incluso bajado de la camioneta por la fuerza y fue desde ese momento cuando empezaron a discutir y pelear. Bazán Núñez, alias "Wally" tomó un arma de fuego de propiedad de la víctima que se encontraba arriba de la heladera y le efectuó un disparo en el pecho.

El detenido por el crimen de Flores.

Luego se retiró de la vivienda con el arma dejando todo ordenado para no levantar sospechas y brindó una declaración donde asegura no haberse encontrado en el lugar, situación que fue desmentida por los testigos de los departamentos lindantes.

Como consecuencia del ataque armado efectuado por Bazán Núñez, el proyectil impactó en el pecho a la altura del corazón de Gastón Flores, provocando su fallecimiento inmediato en el lugar. Actualmente Bazán Núñez, está con prisión preventiva.

HÉCTOR RÁUL LINCOMÁN

El crimen de Héctor Raúl Lincoman ocurrió el 27 de junio en una casa abandona de la zona conocida como "Playa 99", del barrio Stella Maris, cuando recibió una fuerte golpiza. Al lugar de los hechos llegó la policía quien encontró al hombre aún con vida. Allí, Lincoman les dijo a los efectivos que se había caído, pero luego cuando lo subieron a una ambulancia aclaró que le habían pegado.

La casa del Stella Maris, donde ocurrió el crimen.

Una vez trasladado al Hospital Regional, se conoció que el hombre padecía deterioro neurológico y un grave traumatismo encefálico siendo derivado a la terapia intensiva y sobre las 2:30 horas del domingo, perdió la vida.

Al ser trasladado a la morgue judicial para practicarle la autopsia, la misma no pudo llevarse adelante dado que el forense exigió que se le practique el hisopado para descartar posible caso de Covid-19, de manera que hasta no contar con este resultado no se podrá realizar la misma para evacuar dudas respecto a la causa de muerte. El caso de investiga como homicidio culposo.

MARCOS IVANOOF

El homicidio de Marcos Ivanoof sucedió el pasado viernes 3 de Julio, cuando recibió al menos dos disparos a bordo de su vehículo en el Máximo Abásolo, y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional. Ivanoff estuvo internado con muerte cerebral y el sábado en horas del mediodía, se confirmó su deceso.

Ivanoff era docente y sindicalista y fue baleado en inmediaciones del barrio Máximo Abásolo en Comodoro Rivadavia, mientras circulaba por la intersección de las calles Ramón Lorenzo y Ricardo Balbín. La fiscal Cecilia Codina, que interviene en el asesinato informó que continúa la investigación para esclarecer el hecho.

"Todavía no tenemos más elementos para terminar de reconstruir cómo ocurrió el hecho. Yo entiendo que el móvil fue un robo. Además hubo cuatro disparos en el lugar por los impactos que recibió el vehículo", había informado la discal tiempo atrás.

LUIS ALBERTO RAIMAPO

El crimen de Luis Alberto Raimapo ocurrió el pasado 10 de septiembre en una vivienda del barrio Las Flores, cuando fue internado en el Hospital Alvear un día después de haber recibo un golpe en la cabeza que le provocó un traumatismo de cráneo y su posterior muerte.

La Brigada de Investigaciones en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, investigan las causa de la muerte. Según relató su esposa, llegó el jueves a su vivienda con un golpe en la cabeza, pero asistió al hospital al día siguiente.

Su esposa radicó la denuncia en la Seccional Cuarta luego que un médico le señalara que Raimapo tenía un fuerte golpe en la cabeza que le había producido un traumatismo.

Detención de Lucio Ángel Gabriel Silva, principal sospechoso del crimen.

Su esposa no pudo precisar los hechos pero si hizo referencia a que un familiar le había comentado que a Raimapo lo habían golpeado en la cabeza dos días antes de su muerte, pero tampoco precisaron las circunstancias ni los motivos.

El resultado de la autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo craneal. El golpe habría sido en la nuca. La hipótesis de la causa es de muerte dudosa y tomó intervención la fiscal Fabiola López.

JORGE JUNIO VERA

El asesinato de Jorge Junio Vera sucedió el 29 de noviembre en el barrio La Floresta. Vera fue apuñalado en el tórax y en el abdomen, ambas heridas terminaron causándole la muerte. Alexis Nicolás Muñóz es el único imputado hasta el momento.

Ese día, la policía recibió un llamado alertando sobre una persona herida sobre las calles Huergo y Los Robles, de manera que un móvil de la Seccional Cuarta concurrió al lugar pero no encontraron a la presunta víctima. No obstante minutos después se informó que un hombre con lesiones de arma blanca ingresó al Hospital Regional por guardia, así que los uniformados se trasladaron al nosocomio.

Una vez allí, tomaron conocimiento que la persona había ingresado ya sin vida. Fue su hermano el que lo trasladó. Actualmente, hay al menos dos acusados por el crimen.

YANINA CASTRO MONTES

El primer femicidio en Comodoro ocurrió cuando Yanina Castro Montes fue apuñalada 86 veces por su pareja. El delivery de sushi había llegado a las 22.30 del viernes 28 a la casa de la calle Diaguitas al 900 en el barrio José Fuchs. El que recibió el pedido y pagó en efectivo fue Luis Eduardo Gómez, un obrero de la construcción de 27 años que actualmente estaba desempleado.

El pedido era para dos personas; adentro estaba su pareja, Yanina Montes de 31. En los minutos siguientes compartieron la comida japonesa y bebieron hasta que algo pasó. Gómez, según la imputación en su contra, tomó un cuchillo y le dio 86 puñaladas a su novia, la mayoría en la cara cuando ella aún estaba viva. El cadáver fue encontrado recién cinco días después por un vecino, casi al mismo tiempo en que Gómez se entregaba a la Justicia, asesorado por un abogado particular.

Yanina Castro Montes fue apuñalada 86 veces por su pareja.

Yanina Castro Montes era mendocina y había llegado a Comodoro hace nueve años. En Alvear, la ciudad donde nació, quedaron sus dos hijos de 10 y 13 años al cuidado de su madre, Mónica: nunca perdió contacto con los chicos. En Comodoro formó una nueva familia junto a Mariano con quien tuvo un hijo y luego se separó. Al momento del crimen el nene de 5 años estaba con su papa.

Las evidencias en contra de Luis Eduardo Gómez, son más que contundentes. El femicida ya fue enviado a un penal donde permanecerá, si se aplica la máxima pena que establece su imputación y es condenado a perpetua, el resto de su vida.

MUERTE DUDOSA DE UNA MUJER

El domingo 6 de diciembre cerca de las 11:15 horas, personal policial de la Comisaria de Km.8 recibió un llamado por parte del 107 para dar aviso sobre una mujer que se encontraba herida con un arma de fuego en el Barrio Standart Norte. Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con un hombre, que sería la pareja de la mujer de 41 años.

La víctima fue asistida por personal médico quien constató que tenía un disparo en la cabeza pero seguía con vida, por lo que fue traslada al Hospital donde permaneció internada en grave estado y falleció al día siguiente.

Personal de Criminalística procedió al secuestro del celular de la mujer, y el de su pareja identificada con las iniciales V. H. V. También secuestraron una remera y un pantalón con manchas presuntamente hemáticas, además de calzado y otra remera con manchas propiedad del hombre.

Asimismo, se secuestró un arma de fuego tipo revólver calibre 22 y se le realizó un dermotest a la pareja, quien quedó demorado. En el hecho interviene el Ministerio Público Fiscal y se lo investiga como muerte dudosa.