Más de 40 años debieron pasar para que la familia de Diego Fernández Lima, desaparecido el 26 de julio de 1984, pudiera saber qué ocurrió con el adolescente. Sus restos fueron encontrados el pasado mes de mayo, cuando, en medio de una obra en una casa lindera al chalet que alguna vez alquiló el cantante Gustavo Cerati, en el barrio porteño de Coghlan, se hallaron restos humanos.

El cuerpo fue enterrado en una fosa pequeña situada en la medianera que divide ambos domicilios y el pozo medía 40 centímetros de profundidad, 60 de ancho y 1,20 metros de largo.

Fue descubierto por obreros que realizaban excavaciones para efectuar una demolición en el inmueble; estos descubrieron los restos y alertaron a la Policía. Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Los peritos de la Policía Científica de la Ciudad levantaron los rastros y luego se los entregaron en distintos sobres de madera al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), según supo la agencia Noticias Argentinas.

En ese momento, se recolectaron 151 fragmentos de restos óseos humanos (tibia, peroné, mandíbula, piezas dentales aisladas, entre otros), una llave, un llavero naranja, un pedazo de reloj de marca CASIO, una etiqueta de prenda de vestir, un trozo de tela y un dije con inscripciones en idioma chino o japonés.

Para los investigadores, la principal causa de muerte del adolescente es que se trató de una “muerte violenta e intento de descuartizamiento”, tras detectarse en la autopsia una lesión cortopunzante y lesiones cortopunzantes en algunas articulaciones.

UN EXCOMPAÑERO DE LA ESCUELA

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12, Martín López Perrando, se comunicó con varias personas que colaboraron con información relevante sobre la pesquisa y una de ellas afirmó que los dueños del domicilio de la avenida Congreso 3748 tenían un hijo, quien era compañero de Diego en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36, emplazada en la calle Galván 3710, en Saavedra.

El hombre fue identificado como Cristian Graf, quien actualmente tiene 56 años.

De acuerdo a la hipótesis del fiscal, ese dato pasó desapercibido para los familiares y los seres queridos de Fernández Lima a raíz de que el presunto implicado no formaba parte del entorno de amigos del establecimiento educativo, así como tampoco del club Excursionistas, en el que Diego jugó al fútbol.

Ante este panorama, y si bien el caso estaría prescrito, no se descartan nuevos pasos judiciales sobre la familia que reside en la casa donde se produjo el hallazgo.

“Viven ahí desde antes de que esto sucediera y nunca se mudaron. Entonces, durante 41 años, esos restos estuvieron ahí, en total silencio. El crimen puede prescribir, pero la familia, de todos modos, reclama saber qué ocurrió en los últimos días de Diego con vida”, afirmó el fiscal, Martín López Perrando, a Infobae.

Hasta el momento, ninguno de sus integrantes había sido citado a declarar como testigo o imputado, debido a la falta de pruebas concretas. Con la reciente declaración del testigo, esto podría modificarse en las próximas semanas.