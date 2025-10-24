El 14 de noviembre de 2009, una familia completa desapareció sin dejar rastros en una ruta bonaerense. Luis Fernando Pomar (40), su esposa Gabriela Viagrán (36) y sus dos hijas, Candelaria (6) y María del Pilar (3), salieron de su casa en José Mármol rumbo a Pergamino en un Fiat Duna Weekend rojo. “Estamos yendo”, fue el último mensaje que enviaron antes de desaparecer. Nadie volvió a verlos.

Durante semanas, la ausencia de noticias alimentó toda clase de hipótesis. Se habló de secuestro, de fuga familiar, de deudas, de un posible crimen cometido por el propio Pomar. El país entero seguía el caso por televisión mientras los rastrillajes —por tierra y aire— no arrojaban resultados. Era difícil aceptar que un auto rojo y una familia entera pudieran esfumarse en plena provincia de Buenos Aires.

El paso de los días transformó la búsqueda en un espectáculo de teorías descabelladas. Se los vinculó con el tráfico de efedrina, se habló de sectas y de videntes que aseguraban haberlos visto. Las autoridades investigaron hasta las búsquedas de Internet de Pomar, convencidas de que detrás había un drama familiar. Mientras tanto, el verdadero motivo permanecía a la vista de todos, oculto por la ineficiencia y el desinterés.

Veinticuatro días después de la desaparición, el 8 de diciembre de 2009, un albañil que viajaba en micro divisó entre los pastizales un auto volcado al costado de la ruta 31, a pocos kilómetros de Pergamino. Era el Fiat Duna de los Pomar. Los cuerpos estaban a metros del vehículo. El hombre había alertado al 911 once días antes, pero nadie había tomado en serio su llamado.

El caso fue un emblema de los errores de investigación y de las miles de hipótesis que se tejen alrededor de una desaparición cuando no hay resultados concretos. Aunque son casos con claras diferencias, la historia de la familia Pomar volvió al recuerdo tras la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de Comodoro vista por última vez hace 13 días.

A medida que pasan los días sin rastros, se acumulan hipótesis. Lo que comenzó siendo investigado como una pareja que se perdió tras quedarse encajada con la camioneta en la zona de Cañadón Visser pasó a ser investigado de forma paralela como un posible doble homicidio, según confirmaron fuentes policiales y judiciales.

Con el correr de las horas aparecieron versiones sobre bandas de asaltantes y testigos que habrían visto la camioneta en un basural de Caleta Córdova. Todas fueron descartadas por los investigadores. Mientras tanto, los operativos de rastrillaje continúan, en una zona de difícil acceso, hasta el momento con resultados negativos.

“¿Cómo no iban a ver un auto al costado de la ruta?”

La autopsia determinó que la familia había muerto en el acto tras despistar y chocar contra una alcantarilla. Viajaban sin cinturones de seguridad y salieron despedidos por el impacto. Sin embargo, el hallazgo no trajo consuelo sino indignación: durante más de tres semanas, se había buscado en ríos, lagunas y campos mientras el auto permanecía a la vera de la ruta, visible desde la altura.

La investigación posterior reveló que los primeros operativos de rastrillaje habían sido falsificados. En 2024, un excomisario y un exteniente fueron condenados a un año de prisión en suspenso por alterar actas y simular recorridas. “Un rastrillaje serio no habría cambiado el desenlace, pero sí habría evitado la agonía de las familias”, sostuvo el abogado de los Viagrán.

Años más tarde, el hijo mayor de Pomar —que no viajó aquel día— rompió el silencio. En una entrevista con Clarín, expresó su frustración ante la desidia estatal: “En 24 días no hicieron nada. Hacían creer que buscaban, pero era todo improvisado. ¿Cómo no iban a ver un auto al costado de la ruta?”.

El caso Pomar quedó grabado como una de las peores muestras de ineficiencia policial en la historia reciente. Un drama que comenzó como un misterio y terminó exponiendo la mezcla letal de burocracia, negligencia y prejuicio que guió una investigación más preocupada por sostener hipótesis mediáticas que por mirar con atención al costado del camino.