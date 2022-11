A una semana de la primera denuncia que desató una ola de acusaciones contra un profesor de música del Jardín 406 por abuso de menores, el docente sigue en libertad y los padres convocaron a una marcha para pedir justicia. “No nos dejen solos”, pidieron a través de un comunicado.

La convocatoria de los padres de niños y niñas abusados del jardín 406 es abierta a toda la comunidad de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y alrededores, para marchar mañana viernes 18 de Noviembre a las 20 horas. La concentración será en la plaza de la Escuela N° 83.

María, abuela de una víctima del jardín 406, pidió en diálogo con ADNSUR que "se levante todo Comodoro, que no nos abandonen y que vayan a la marcha para que este tipo este preso”.

Movilización en Comodoro: el desgarrador relato de los padres de los nenes del Jardín 406 que denunciaron abuso

“Este tipo no puede dar clases en ningún lado, y no queremos que este suelto haciendo de las suyas, queremos que esté preso”.

A continuación, precisó sobre el avance de la investigación que “están llamando de Fiscalía casos puntuales a los padres, sin los niños, para que declaren. Algunos niños fueron seleccionados para Cámara Gesell, de ahí, cada padre elige su abogado para que lo represente”.

“Nosotros vamos a seguir marchando hasta ver a esta persona preso o procesado, que tenga una orden de prohibición para salir de la Provincia. Seguimos reviviendo este horror en nuestra vida cotidiana. Sus declaraciones generaron muchísimo enojo en todas las familias”, concluyó.

“SON INNUMERABLES LOS CASOS”

“Nuestros niños siguen siendo víctimas de un abusador que sigue suelto", lamentaron los padres a través de un comunicado y aseguraron que "mientras no se haga justicia por el abuso cometido contra nuestras hijas y hijos pequeños, indefensos y sin voz ante un sistema educativo que calla y una justicia aletargada, seguiremos estando presente en las calles, para que no se olviden de la violencia que se ejerce sobre sobre nuestros niños y niñas”.

Los padres del Jardín 406 levantaron el corte en ruta 3 y 26

“No nos dejen solos. Son innumerables los casos, cada caso tiene el rostro de un niño/a”, pidieron los padres de las víctimas del 406

Y finalmente, solicitaron a la comunidad que acompañen el pedido de justicia “padres y familiares de niños y niñas de todos los jardines y escuelas, a todos los sindicatos, incluido el sindicato docente y no docente, y fundamentalmente toda la comunidad. Gracias por no dejar solos a nuestros hijos”, concluyeron.

EL DOCENTE SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

El abogado Daniel López, a cargo de la defensa del profesor de música, confirmó que su cliente se puso a disposición de la justicia y afirmó que “si bien hay varias denuncias, no han sido formalizadas. Si tenemos que hablar de lo que tenemos ahora, podemos decir que hay un abuso simple, que hasta puede determinarse en una condena sin cumplimiento de prisión preventiva”, afirmó.

El jardín del horror: ya hay 33 denuncias por abuso sexual a nenes y los papás aseguran que son "más de 120" casos

“Él atribuye esto a que pueden haber casos aislados en los cuales se puede haber dado una situación de abuso o de intento de abuso, que puede haber niños que puedan estar empezando a manifestarlo, pero no necesariamente tengan que ver con él”, dijo sobre la postura de su defendido sobre las acusaciones.

Y aclaró que su cliente no ha sido detenido porque “el pedido de fuga no se dio ni se está dando porque el imputado estuvo a derecho permanentemente”. Y además, porque “en estos momentos no hay ninguna orden de detención porque no hay ningún elemento que así lo determine”.