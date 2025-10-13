El doble femicidio de Córdoba estremeció al país. Luna Giardina, de 27 años, y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos por Pablo Laurta, expareja de Luna y padre de su hijo de cinco años. Horas después, el agresor fue detenido tras una intensa búsqueda cuando intentaba escapar con el niño.

El crimen ocurrió en una casa del barrio Coronel Olmedo, al sur de la capital provincial. Según los investigadores, Laurta irrumpió armado en la casa donde Luna se había refugiado con su madre y su hijo. Tras una violenta discusión, le disparó primero a Mariel y luego a Luna, antes de escapar llevándose al niño. El cuerpo de la joven fue hallado con un disparo en la cabeza.

La Policía de Córdoba desplegó un operativo cerrojo y, tras varias horas, logró interceptar al femicida en la ruta provincial 5, a la altura de Alta Gracia. El hombre fue arrestado y el menor rescatado sano y salvo. Laurta enfrenta ahora cargos por doble homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, un delito que prevé prisión perpetua.

LOS POSTEOS DE LUNA

Horas después del crimen, se viralizaron los posteos premonitorios de Luna en redes sociales, que dejan al descubierto el terror que vivía la joven. En febrero del año pasado había escrito: “Todos los psicópatas son asesinos”. Días antes de ser asesinada, publicó: “Por tu propia salud mental, tomá las señales confusas de las personas como un rotundo no”. Su último mensaje, apenas doce horas antes del ataque, contrastaba con el horror que se avecinaba: “Vamos bien. Qué lindo es llorar de felicidad. Lo que es para uno, siempre llega. Gracias a Dios”.

Detrás de esas palabras había una historia de violencia sistemática y miedo. Luna había denunciado a Laurta en Uruguay, donde vivían, por haber intentado ahorcarla y mantenerla bajo un control psicológico y físico extremo. Logró huir a Argentina junto a su hijo hace tres años, buscando empezar de nuevo.

En su denuncia describió que él no le permitía trabajar ni usar redes sociales, y que durante el embarazo la golpeaba “con cachetadas que decía que no eran fuertes”. Pese a las denuncias, Laurta siguió acosándola. En sus redes participaba en grupos antifeministas como Varones Unidos y llegó a justificar la violencia machista: “Lo sorprendente es que esos desenlaces no sean todavía más comunes”, escribió días antes del crimen.

La historia de Luna y Mariel se suma a una larga lista de víctimas de femicidio en Argentina. Sus mensajes, que hoy recorren el país, son un grito que resuena incluso después del silencio: el de una mujer que pidió ayuda y no fue escuchada.

QUIÉN ES PABLO LAURTA, EL HOMBRE DETENIDO

En sus perfiles públicos, Laurta se presentaba como director de una empresa vinculada a contenidos y aseguraba contar con formación académica destacada: estudios en la Universidad ORT de Uruguay y dos posgrados en Estados Unidos, uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Pero detrás de esa imagen profesional se ocultaba un activismo virulento y misógino. En sus redes sociales era un activo difusor de discursos antifeministas, vinculado a la cuenta "Varones Unidos", desde donde cuestionaba sistemáticamente el accionar judicial con perspectiva de género.

También manifestaba admiración por figuras como Donald Trump y defendía públicamente a Johnny Depp durante su juicio por violencia de género. “La mera condición de ser hombre, o como dirían los feministas ‘machito’, es prueba suficiente de tu culpabilidad”, escribió en una de sus publicaciones, donde advertía sobre supuestas “denuncias falsas”.