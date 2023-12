Los esperaron en la puerta de su casa y le robaron $3 millones que tenía para el cumpleaños de su hija

Un grupo de motochorros atacó a un hombre en la puerta de su casa para robarle un total de $3.000.000 que tenía guardados para festejar el cumpleaños de su hija. El hombre volvía de retirar el dinero del banco, y fue abordado por cuatro ladrones.

El caso ocurrió en Rafael Castillo, en el conurbano bonaerense, y el robo quedó registrado en una cámara de seguridad. Los delincuentes llegaron en dos motos y siguieron a la víctima hasta la puerta de su casa. Lo esperaron a que baje del auto para atacarlo.

Los investigadores sospechan que alguien del interior del banco informó sobre la operación por la forma y el lugar donde fue robado.

Los ladrones fueron directamente a su vivienda, esperaron que abriera la puerta de su auto, hecho que demuestra que no fue al azar, solo le quitaron el dinero y fugaron. No se llevaron el auto ni el celular ni la billetera que tenía en su poder.

En la cámara de seguridad muestra cómo los cuatro delincuentes lo vigilan, observan los movimientos, hasta que irrumpen portando armas y en cuestión de segundos se llevan la suma millonaria. Luego escapan del lugar velozmente.

Los efectivos comenzaron una investigación para determinar quién pudo haber filtrado la información del retiro del dinero. Según el matrimonio asaltado, por seguridad, habían decidido no decirle a nadie sobre el tema. El accionar de los delincuentes deja en evidencia que no fue un ataque casual, que el objetivo era claro y que sabían del dinero porque no exigieron otra cosa.