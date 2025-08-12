Un hecho estremecedor conmocionó este fin de semana a la ciudad de Posadas, Misiones, cuando una familia quedó marcada por un episodio de violencia extrema que terminó con dos hermanos muertos, una mujer embarazada herida y un hombre que finalmente se quitó la vida.

José Ricardo Ferreyra, de 48 años, fue el autor del horror ocurrido el pasado domingo 10 de agosto en su domicilio de Cedro y 57, pero la noticia solo salió a la luz este lunes tras la insistencia de los familiares que, alarmados por la ausencia de señales de vida, alertaron a las fuerzas policiales. Mientras avanza la investigación, salieron a relucir relatos de los allegados que intentan comprender qué llevó a esta tragedia inexplicable.

TRAGEDIA EN POSADAS: DÍAS PREVIOS LLENOS DE TENSIÓN Y SEÑALES IGNORADAS

Julia, una de las hermanas del agresor, detalló las últimas conversaciones con la familia, que le generaron una inquietud difícil de soslayar. “El sábado, cerca de las 9, fue la última vez que hablé con Paola y la invité a ir al cumpleaños de mi nuera, para que ella no quedara sola”, contó, señalando que vive a pocas casas de la escena del crimen.

Ese mismo día vio a su hermano y recordó: “Me preguntó por qué dejé de cuidar a los chicos -Mariano y Evelyn, las víctimas-. Después me dijo que había un serio problema y que era que Evelyn le dijo que a las 22 había un hombre que tocaba la puerta de su casa”.

Sin embargo, Julia respondió que “estaba delirando”, porque ella estaba de noche en la casa junto a Paola, “cenábamos y tomábamos mates juntas” y nadie había tocado la puerta. No obstante, la preocupación aumentó cuando la cuñada no atendió el teléfono esa noche y el domingo notó que la casa permanecía cerrada y sin señales de actividad, ni siquiera luces encendidas.

“Llamé al 911 porque no podía ser que pasaran tantos días y ella – Paola – no se comunicaba conmigo”, expresó Julia con voz quebrada. Cuando la policía ingresó, la escena encontrada confirmó sus peores temores.

CELOS, CONTROL Y EL INTENTO FRUSTRADO DE AYUDA

Carina, hermana de los sobrevivientes, describió cómo era la relación entre José y Paola, que estuvo marcada por el control y la posesividad. “José era muy posesivo. No la dejaba juntarse con sus hermanos, con sus padres. Era muy celoso, loco”, dijo con dolor, recordando que aunque ambos estuvieron separados un tiempo, volvieron a convivir y que “hace unas tres semanas ella le dijo que se separara de nuevo, pero él no quería, se negaba.”

Carina también reveló que José prometió a su suegro que acudiría a un psicólogo para mejorar, pero en la práctica nunca hubo un cambio real. Además, reconoció que hubo denuncias e incluso la pareja “se había separado de palabra”.

Sobre el estado emocional de su hermana, expresó su incertidumbre: “No sé qué va a hacer ella cuando se entere lo que pasó con sus hijos”. De los sobrevivientes, “mi hermano es el que dentro de todo está mejor. Ella podría pasar a terapia intensiva, pero eso nos tienen que avisar”, señaló.

Luego de la llamada a la Policía, los efectivos llegaron a la vivienda y se encontraron con una escena desgarradora. Según informaron, José Ricardo Ferreyra estaba colgado de un tirante del techo. A pocos metros yacían sus dos hijos: Evelyn, de 13 años, y Mariano, de 21 años con discapacidad motriz, ambos con heridas profundas en el cuello.

En otra habitación, hallaron a su esposa con múltiples cortes y golpes, y a su cuñado también con heridas cortantes y signos vitales muy débiles. Este último fue trasladado de urgencia al hospital, donde su estado es considerado delicado. La esposa, embarazada, también fue derivada y se encuentra en estado crítico, pero estable.

Por orden del Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, y bajo la supervisión del fiscal René Casals, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue policial para la realización de autopsias que clarifiquen con precisión las circunstancias y cronología de los hechos. Mientras tanto, la conmoción se mantiene latente en la comunidad, que busca entender cómo evitar que hechos tan atroces vuelvan a ocurrir.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR