Luego del histórico veredicto que declaró culpables a Daniel Napal y Carlos Peinipil por el asesinato de José Crettón, en el primer fallo condenatorio en un caso de homicidio sin que se haya encontrado el cuerpo de la víctima, los autores del crimen quedaron a un paso de recibir la pena de prisión perpetua.

Así lo confirmaron fuentes del caso a ADNSUR, luego de la audiencia de cesura de pena realizada este martes por la mañana. Tal como se preveía, la Fiscalía y la querella pidieron ante el juez que Napal y Peinipil sean condenados a perpetua.

Se trata del único castigo posible para los delitos por los que fueron declarados culpables: homicidio transversal -cometido para causarle daño a otra persona- y homicidio agravado por la promesa de una remuneración.

La decisión final del magistrado se conocerá el jueves 6 de marzo. “Todo indica que en esa audiencia se informará a las partes que ambos recibirán la pena de perpetua, que luego deberá ser confirmada por la Cámara para quedar firme. Mientras tanto, se ordenó que tanto Napal como Peinipil sigan detenidos”, detallaron fuentes del caso.

Una posibilidad es que Napal sea trasladado a la cárcel federal de Rawson, ya que acumula otra condena por abusar sexualmente de su ex pareja. Peinipil quedaría detenido en la cordillera al menos hasta la audiencia del 6, cuando se definirá su futuro.

LA FAMILIA DEL JOVEN ASESINADO MANTIENE SU LUCHA

Tras el fallo condenatorio, Natalia Crettón, tía de José, agradeció el acompañamiento durante la investigación. “Si no fuera por todos los medios y por la gente, este caso no habría llegado hasta aquí. Desde un principio nos habían dejado casi en cero”, aseguró la mujer en diálogo con Buen Día Comodoro, por Seta TV.

Sobre el veredicto del jurado popular, señaló: "Ayer sentimos una alegría enorme porque fueron casi dos años de lucha, de sufrimiento y de dolor. No es que el dolor merme, pero al menos ya tenemos una parte de lo que pedimos: que Carlos Peinipil y Daniel Napal no estén libres”.

Además, se refirió al hecho de los autores del crimen hayan sido condenados sin que se encontrara el cuerpo, algo inédito en la jurisprudencia provincial. "Mucha gente se pregunta cómo pueden condenar sin cuerpo, pero nosotros que estuvimos adentro y escuchamos todo, no tenemos ninguna duda de lo que hicieron. El audio de Carlos Peinipil fue fulminante. Se reía contando cómo le dispararon dos veces a José y luego le cortaron el cuello. Fue algo aterrador", remarcó Natalia.

Por otra parte, resaltó el trabajo de los miembros del jurado popular que “se bancaron días de sufrimiento, horas y horas de audiencia, pero hicieron justicia” y afirmó que la familia mantiene su lucha por hallar los restos: “Queremos encontrar su cuerpo. Sabemos que está muerto, pero queremos darle sepultura como corresponde”.

Por último, le envió un mensaje de aliento a quienes pasan por situaciones similares. "Luchamos desde el primer día y nunca bajamos los brazos. A todas las familias que pasan por una injusticia, les digo: no se rindan, sigan peleando, porque si uno no hace ruido, la justicia no avanza".