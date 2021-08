A principios de junio, Luis Vidal fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por lesiones leves agravadas y amenazas contra Lorena Paredes. Por estas horas, la condena no aún no ha sido ratificada y podría quedar en libertad. "Les pido a los jueces que no solo ratifiquen la condena que le dieron sino que le suban la condena ", denunció Paredes en un video publicado en Youtube.

Lorena decidió contar a través de un video las reiteradas situaciones de violencia que comenzó a sufrir y que pese a que su ex pareja fue llevado a un juicio, aún no fue ratificada la condena y sigue hostigándola. “Lamentablemente me conocen por haber sufrido violencia de genero. Como ya pasó el juicio y mi agresor quedó libre, y sigue atormentándome, decido hacer un video y hablar”.

La joven realizó un recuento de las situaciones de violencia que comenzó a vivir al primer mes de noviazgo. "Por sentarme al lado de un chico y porque ese chico me empezó a hablar por lo curioso que estábamos viendo, recibí la primera cachetada", relató sobre las situaciones de violencia que comenzaron a incrementarse a partir de allí , y reconoció que - en un principio - por miedo porque la amenazaba con matar a su familia y a su hija, no denunció.

Pese a que el último hecho donde la secuestró y la golpeó salvajemente fue llevado a juicio y condenado, su condena aún no fue confirmada. "No puedo ni ir a trabajar por miedo a que le pase algo a mis compañeros o a mí en el camino, tengo que cuidar mucho a mis amigos, tengo miedo por mi hija y mi familia".

"No puedo tener a mi nena adentro de mi pieza por miedo a que me tiroteen la casa", dijo entre lagrimas, y aclaró: "yo no quiero ser famosa, yo no quiero ser conocida. Quiero que él este preso y esa familia pague todo el daño que me hizo".

Lorena denunció que en los últimos días subieron fotos con capturas de pantallas editadas "íntimas" y amenazas. "En su Facebook vive amenazándome que va a matar a todos", dijo en referencia a personas que la apoyan en su lucha. "Les pido a los jueces que no solo ratifiquen la condena que le dieron sino que le suban la condena", dijo.

"Yo sé que no soy la víctima que ustedes quisieran ver, de 10 mujeres que somos golpeadas, cuatro denunciamos, dos llegamos a juicio preliminar y una da la cara en los medios, a los jueces a quien tenga que enfrentar", manifestó.

Denuncias a la Comisaría de la Mujer:

En zona sur: Juan Domingo Perón y Alberto Blanc. Teléfono: 4482783.

En zona Norte: Avenida Gutiérrez y Storni. Teléfono (297) 625-1871.