La Cámara Penal de Comodoro Rivadavia confirmó la condena de tres años y tres meses de prisión efectivos para Luis Vidal por secuestrar y golpear salvajemente a su expareja, Lorena Paredes, en octubre de 2018. La víctima había pedido - a través de la publicación de dos videos en sus redes sociales- que se confirmará la sentencia porque la seguía hostigando.

Lorena habló con ADNSUR tras el fallo de la justicia y afirmó que siente “Alivio no solo por mí sino porque es un fallo único porque hasta ahora no habían condenado a nadie por lesiones leves y amenazas. Era un fallo muy difícil”.

“Los jueces hicieron hincapié que no habían sido lesiones leves sino graves y que por eso mismo decidían eso, yo se que le doy un poco de esperanza a las víctimas de violencia de que si siguen los casos y golpean puertas insistiendo, pueden llegar a juicio, y los jueces las puedan escuchar”, dijo.

Asimismo, la joven reconoció que si bien el fallo es favorecedor de igual manera se siente “decepcionada” de los tiempos de la justicia. “Ahora tengo que esperar que salga la sentencia firme y después le dan otra oportunidad. Pero vamos a ver si apela y de ahí hay que seguir esperando”, explicó. Pero mientras esto sucede "él está libre en la calle con tobillera. Ayer me lo crucé en una avenida. Me lo puedo cruzar en cualquier momento o puede aparecer. No está con (prisión) domiciliaria”

Lorena contó a este medio que ella misma llamó centro del Monitoreo de Trelew - desde donde controlan la tobillera - para avisar que su ex pareja ya tiene una condena firme y no puede salir de Comodoro. "Hace tres años no soy libre y cada día que pasa es peor", lamentó finalmente tras reconocer que no solo teme por ella sino por la integridad de su hija y su familia.