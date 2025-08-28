Lomas de Zamora: quién es Thiago Florentín, el militante detenido por la agresión a Javier Milei

Momentos de tensión se vivieron en Lomas de Zamora durante la caravana presidencial encabezada por Javier Milei. El mandatario, acompañado por su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert, se dirigía a la plaza Grigera cuando un grupo de manifestantes protagonizó incidentes que derivaron en ataques contra la camioneta en la que se trasladaba la comitiva oficial.

Ante la gravedad de la situación, el Presidente fue evacuado rápidamente por el dispositivo de seguridad. La Policía Bonaerense intervino en el operativo y procedió a la captura de dos personas, señaladas como responsables de las agresiones registradas durante el acto.

Según confirmaron fuentes policiales, los demorados fueron identificados como José Dabrowski, militante de la agrupación Hijos, y Thiago Florentín, de 22 años, integrante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.

Mientras Dabrowski recuperó la libertad al poco tiempo de su detención, Florentín quedó alojado en la Comisaría 1° de Lomas de Zamora, acusado de arrojar piedras contra la camioneta que transportaba al Presidente.

Florentín tiene domicilio en la localidad de Alejandro Korn y fue señalado como el principal responsable del ataque directo al vehículo oficial. Su detención generó una inmediata reacción por parte de la organización a la que pertenece, que difundió un comunicado en defensa de su militancia y reclamó su liberación.

Bajo el título “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!”, el Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar reconoció la participación del joven en la protesta y justificó la movilización como una expresión de repudio a la presencia del mandatario en Lomas de Zamora. En el texto, señalaron que “horas antes, jubilados, docentes, desocupados y cientos de vecinos se fueron juntando en inmediaciones de la plaza Grigera” y que el clima de malestar desembocó en los incidentes que obligaron a la rápida retirada de la comitiva presidencial.

“El compañero Thiago Florentín fue detenido y llevado a la Comisaría 1° de Lomas de Zamora”, expresaron, para luego concluir con la consigna: “a dónde vayan los iremos a buscar”.

El hecho escaló rápidamente en el plano político. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó directamente al kirchnerismo por lo sucedido y sostuvo que se trató de una acción planificada para desestabilizar al gobierno. “ El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar . Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, escribió en su cuenta de X.

La denuncia de Bullrich provocó un fuerte cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición, en un contexto de creciente tensión social. Mientras desde el Gobierno se busca instalar la idea de que la agresión forma parte de un clima de hostigamiento político, desde los movimientos sociales señalan que se trató de una manifestación espontánea contra las políticas de ajuste.