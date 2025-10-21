Lograron desencajar la camioneta de Pedro Kreder: “Mi papá no llegó manejando esta camioneta”, dijo su hija

Este martes 21 de octubre por la tarde, lograron desencajar la camioneta de Pedro Kreder, desde donde había quedado atascada a 70 kilómetros de Caleta Córdova.

Según pudo saber ADNSUR, para sacar la camioneta del barro, los equipos no sólo trabajaron en la remoción física del vehículo, sino que también debieron resolver un problema tecnológico.

La llave estaba codificada y no permitía el arranque directo. Según fuentes cercanas al operativo, un cerrajero especializado se conectó a una antena Starlink desde el lugar para acceder a la programación remota del sistema. Por otra parte, se supo que el vehículo no contaba con GPS.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Cabe recordar que continúa el misterio y la intensa búsqueda por la pareja que salió desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones con la intención de hacer un viaje breve por la Ruta N°1. Se trata de la desaparición de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79) quienes fueron vistos por última vez el pasado sábado 11 de octubre.

Sin embargo, desde ese momento no se volvió a tener noticias de ellos. El paso de los días, el hallazgo del vehículo atascado en una zona inhóspita y la falta total de pistas aumentan la incertidumbre.

Vecinos con camionetas 4x4 se suman a la búsqueda de la pareja desaparecida en la Ruta 1: “No hay tiempo que perder"

En tanto, ambas familias mantienen todas las esperanzas para encontrarlos , en un caso que mantiene en vilo no solo a la provincia, sino a todo el país.

La última imagen registrada de su camioneta modelo 2014, fue captada ese sábado 11, cerca de las 09:50 horas, por una cámara de seguridad en el barrio Caleta Córdova.

Desde el lugar, Gabriela, hija de Pedro dialogó con la prensa. “Mi papá no llegó manejando esta camioneta” . Gabriela Kreder sostuvo que “suponemos que los interceptaron para robarle”. No obstante aclaró que son todas hipótesis lo que tienen.

“Mi papá no arriesgaría tanto”: las hijas de Pedro Kreder cuestionaron la ruta elegida y pidieron apoyo aéreo

“Hablé por última vez con él el miércoles 8 de octubre, preguntó por sus nietos. En ningún momento me mencionó este viaje a Camarones. Recientemente había regresado de un viaje por Salta con otro grupo de jubilados.”

Por otra parte, sostuvo que “los teléfonos que se encontraron en la casa son teléfonos viejos. La última señal de él, es en Caleta Córdova”.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

Con respecto a las fogatas halladas en los últimos días, fueron descartadas por la familia. Teniendo en cuenta que los perros de búsqueda no marcaron nada en esa zona.

Ese dato se corresponde con lo brindado por Sebastián Barrionuevo, director de Defensa Civil, quien esta maana había asegurado que "hay muchas fogatas encontradas, pero no se puede confirmar si tienen relación con el caso. Algunas son antiguas”.

EL OPERATIVO DE RASTRILLAJE: VEHÍCULOS, PERROS Y UN HELICÓPTERO

La búsqueda está a cargo de la Brigada de Búsqueda de Personas, con el acompañamiento de Defensa Civil, Policía, y otras fuerzas. En diálogo con ADNSUR, el director de Defensa Civil, Sebastián Barrionuevo, explicó que “estamos trabajando arduamente desde el día 16 de octubre. A solicitud de la brigada, y por disposición del secretario Miguel Gómez, se destinó personal, vehículos y cuatriciclos para facilitar el traslado en zonas complicadas”.

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

Además del uso de vehículos, cuatriciclos y perros rastreadores, alrededor de 100 personas están involucradas en el operativo.

“Tenemos personal de Protección Civil de la provincia, vinieron canes y efectivos de Esquel, bomberos de Trelew, bomberos voluntarios de Comodoro Rivadavia, fuerzas policiales y también de la Policía Federal”, detalló el director de Defensa Civil.

Las tareas se desarrollan en un radio amplio, desde el punto donde fue hallada la camioneta hasta los alrededores de la Ruta 3.

Tensión máxima en Comodoro: un joven recibió una paliza y fue trasladado al hospital antes de una audiencia

“Rastrillamos a pie, con vehículos 4x4, y también con un cuatriciclo que ayer (20 de octubre) se usó para trasladar personal por las largas distancias y los accesos difíciles”, detalló Barrionuevo.

Por su parte, en horas más tempranas las hijas de Kreder remarcaron que “se están usando todas las herramientas posibles, cámaras, registros de llamadas, búsqueda con perros, ahora con helicóptero”.

“Estamos viviendo cada día con la esperanza de que haya una noticia, de que encontremos a papá y a Juana. No descartamos ninguna posibilidad, seguimos en contacto con las autoridades, pero también dependemos de la ayuda de la gente, de que alguien pueda aportar algo,” señalaron. “Estaba cerrada y empantanada”: la hipótesis de por qué la pareja desaparecida abandonó la camioneta

UN TERRENO HOSTIL Y SIN INDICIOS CLAROS

El contexto natural complica aún más las tareas. Socavones, cañadones, ríos secos y múltiples senderos que podrían haber tomado. “Buscamos en socavones, en laderas, en accesos alternativos. Hay muchas fogatas encontradas, pero no se puede confirmar si tienen relación con el caso. Algunas son antiguas”, agregó Barrionuevo.

Tampoco hay señales claras que indiquen hacia dónde pudieron haber ido. En un tramo anterior de la búsqueda, se concentraron hacia el este. Sin embargo, en las últimas horas, los perros marcaban la zona oeste.