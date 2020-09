COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este sábado, la Unidad Operativa Zona norte detalló que aproximadamente a las 7:50 de la mañana recibió el aviso de un accidente de tránsito a la altura de la calle Código 3029, casa 21 del barrio 1.200 viviendas.

Allí presenciaron un automóvil Volkswagen Gol, con su conductor en el interior del mismo. Fue identificado como V.A.Q. (35) y presentaba algunas lesiones leves por el choque que había sufrido, según informó Diario Crónica.

Mientras los agentes policiales esperaban la llegada de una ambulancia y trabajaban para obtener más datos sobre lo ocurrido, apareció en el lugar una mujer de 29 años identificada como V.C.

“Esta persona me estuvo mandando mensajes amenazadores toda la mañana, me tuve que venir a vivir con una amiga ya que lo tengo denunciado y tiene prohibición de acercamiento hacia mi persona, en uno de sus mensajes me escribió si no estoy con vos me mato”, expresó quien resultó ser la expareja del hombre accidentado.

Tras descubrirse estos mensajes, V.A.Q. aceleró su vehículo para estrellárlo contra el poste de alumbrado público. Por este motivo, quedó detenido y se puso a disposición de la Dra. Gómez de fiscalía y el Dr. González de la oficina judicial.

La causa de su detención sería desobediencia a la autoridad sería la causa. El automóvil quedó secuestrado con daños en su parte frontal.