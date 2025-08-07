El exceso de velocidad, tanto en conductores particulares como en transportistas, continúa siendo una de las principales causas de accidentes viales. A pesar de los controles y las señalizaciones, todavía hay quienes desoyen las normas de tránsito, poniendo en riesgo su seguridad y la de los demás.

Un episodio registrado este jueves en el kilómetro 1317 de la Ruta Nacional N°3, en cercanías de Arroyo Verde, es una nueva muestra de esta peligrosa conducta al volante.

El hecho ocurrió cuando personal policial realizaba tareas de control en el ingreso y egreso a Chubut. Fue Vialidad Nacional quien dio aviso sobre un camión que circulaba a alta velocidad por el sector conocido como “balanza”, específicamente en el área de pesajes y dimensiones. En su paso, el vehículo de gran porte destruyó dos conos viales reflectivos de PVC, colocados para señalizar el área de control.

Tras recibir el reporte, los efectivos detuvieron al camión involucrado en Arroyo Verde y notificaron de inmediato a la Fiscalía de Turno. La fiscal Cecilia Pistara dispuso la imputación del conductor por el presunto delito de daño agravado. Se trata de un hombre de 48 años, identificado por las iniciales R.J.C., que conducía un camión Mercedes Benz.

Una inspección ocular posterior permitió constatar los daños materiales: ambos conos se encontraban completamente destruidos desde su base, lo que confirmó la versión inicial del hecho. Luego de ser imputado y tras cumplirse con los procedimientos judiciales correspondientes, el camionero recuperó su libertad.

El incidente reabre el debate sobre la responsabilidad de los conductores profesionales en las rutas, especialmente en zonas de control y pesaje, donde el respeto a los límites de velocidad es fundamental para evitar daños y tragedias mayores.