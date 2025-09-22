Durante la madrugada del pasado domingo 21 de septiembre, se produjo un incidente grave en Caleta Olivia cuando un conductor, bajo circunstancias que aún son materia de investigación, intentó embestir a un patrullero de la policía local, lo que derivó en su detención y la intervención judicial correspondiente.

INTENTÓ ATROPELLAR A UN POLICÍA EN CALETA OLIVIA

Según informó oficialmente la División Comunicación y Difusión de la Policía de Santa Cruz, los hechos comenzaron alrededor de las 4:20 de la mañana, tras un alerta recibida a través del sistema de emergencias 911. El llamado advertía sobre un vehículo que circulaba a una velocidad considerablemente alta en la zona de la Circunvalación (también conocida como Colectora) y calle Camilo Asad, en un sector habitualmente concurrido en horarios nocturnos.

Al llegar al lugar señalado, los efectivos policiales observaron el vehículo en cuestión, que se encontraba detenido sobre un montículo de tierra. Inmediatamente, el conductor apagó las luces del rodado, un gesto que llamó la atención y motivó una reacción rápida por parte de los uniformados.

En ese momento, el hombre tomó una actitud agresiva y realizó un intento directo de chocar contra el patrullero, acción que no solo puso en riesgo la integridad física de los agentes, sino también la seguridad vial de otras personas que transitaban por la zona.

Acto seguido, el conductor emprendió la huida hacia el barrio Gobernador Gregores, un sector residencial de la ciudad, desplazándose de manera temeraria e imprudente, y generando peligro tanto para los vehículos que circulaban en ese momento como para los peatones. Sabiendo que el seguimiento de vehículos a alta velocidad implica un riesgo mayor para la seguridad pública, los policías decidieron suspender la persecución para evitar un accidente grave que pudiera involucrar a terceros.

INSULTÓ, AMENAZÓ E INTENTÓ GOLPEAR A LOS EFECTIVOS

Pese a la suspensión del seguimiento, minutos después el automóvil fue ubicado en Avenida del Trabajo, detenido frente a una distribuidora local. Allí, nuevamente el conductor mostró una actitud desafiante y violenta, haciendo uso de insultos hacia los oficiales e incluso intentando agredir físicamente a los uniformados con quienes había tenido el enfrentamiento inicial. Esta reacción agravó su situación legal al demostrar una conducta agresiva y peligrosa ante la autoridad.

Frente a estos hechos, el hombre fue inmediatamente aprehendido por personal policial. Tras ser detenido, fue sometido a un examen médico para certificar su estado de salud física y mental. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial en calidad de incomunicado, es decir, sin acceso a contactos externos para preservar la investigación y la seguridad tanto del detenido como de los agentes involucrados.

La policía local informó que, tras la detención y las actuaciones preliminares, el caso quedó bajo la jurisdicción del Juzgado de turno de Caleta Olivia, que se hará cargo de la instrucción legal correspondiente. Por el momento, las causas específicas y las motivaciones detrás de la maniobra del conductor están siendo investigadas para determinar posibles imputaciones por atentado y resistencia a la autoridad, conducción peligrosa y otros cargos relacionados con la agresión y el riesgo vial causado.

Con información de La Opinión Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR