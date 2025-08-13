Un hombre de 33 años fue brutalmente agredido y abandonado semidesnudo en la madrugada del pasado lunes en Río Gallegos, en un hecho que conmocionó a la capital santacruceña.

De acuerdo a lo que informó La Opinión Austral, la víctima fue encontrada en la intersección de la ruta nacional 3 y calle 22, con el rostro ensangrentado y sin pantalones, situación que evidenció la violencia del ataque.

El hombre relató a la Policía, que acudió luego de recibir un llamado al 911, que fue golpeado por cinco sujetos desconocidos que viajaban en una camioneta. Según su declaración, los agresores lo interceptaron cerca de la terminal de ómnibus, lo golpearon sin mediar palabra y, a fuerza de violencia, lo subieron al vehículo.

Posteriormente, lo trasladaron hasta el autódromo local, donde lo obligaron a bajarse y lo dejaron abandonado sin ropa en la vía pública.

Durante el ataque, el hombre perdió su teléfono celular o se lo robaron, elemento que se encuentra también bajo investigación policial. A pesar de los golpes recibidos, las lesiones fueron catalogadas como leves, por lo que pudo ser atendido y asistido en el hospital local.

Este hecho representa un episodio grave de violencia urbana en Río Gallegos y se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades, quienes buscan intensamente a los cinco agresores para esclarecer las circunstancias y motivaciones detrás de este acto.

La macabra revelación de la autopsia al abuelo petrolero que fue encontrado muerto en Santa Cruz

El hallazgo sin vida de Hugo Toledo Vargas (70 años), un jubilado petrolero, conmocionó profundamente a Pico Truncado y a toda la provincia de Santa Cruz.

El brutal asesinato, ocurrido la noche del viernes en su domicilio, desató una investigación exhaustiva que avanza con máxima discreción bajo la supervisión judicial y el trabajo constante de las fuerzas policiales. La búsqueda del o los responsables se mantiene como eje central para esclarecer los hechos y brindar respuestas a la sociedad.

El cuerpo del jubilado fue encontrado atado de pies y manos en el comedor de su casa, con signos evidentes de una muerte provocada por golpes múltiples. En el inmueble se hallaron precintos, profilácticos y un trozo de madera que se presume fue usado como arma homicida.

El traslado del cuerpo a Caleta Olivia permitió realizar la autopsia que determinó que Toledo Vargas falleció a causa de un traumatismo craneano grave producto de varios golpes recibidos en su domicilio de la calle Orkeke.

La contundencia del informe médico-legal confirmó la violencia extrema del ataque sufrido por el jubilado.