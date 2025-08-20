Lo sorprendieron robando $70.000 en huevos en Comodoro y terminó detenido

Un hombre fue detenido en Comodoro tras protagonizar un robo insólito que terminó en una persecución a pie por las calles del barrio Isidro Quiroga.

El episodio tuvo lugar durante la mañana de este mipercoles, alrededor de las 11:15 cuando personal de la División Policial de Investigaciones recorría la zona de avenida Lisandro de la Torre y calle Díaz Vélez.

Según informaron fuentes de la Seccional Quinta, los efectivos observaron a una persona que salía de las inmediaciones del depósito de una feria con dos cajas en sus manos. Al interceptarlo, constataron que se trataba de 12 maples de huevos con un valor estimado en 70 mil pesos. La actitud sospechosa del individuo, que intentó acelerar el paso al notar la presencia policial, despertó las alertas de los investigadores.

Al darle la voz de alto, el hombre abandonó la mercadería y comenzó a correr para escapar del lugar. Inmediatamente, los efectivos iniciaron una persecución que se extendió por varias cuadras del barrio. Finalmente, lograron alcanzarlo y reducirlo en la intersección de las avenidas Kennedy y Patricios.

El detenido fue identificado como un hombre de 31 años, con antecedentes policiales en la ciudad. La mercadería robada fue recuperada en su totalidad y quedó bajo resguardo para su posterior restitución.

Trelew: detuvieron a un hombre cuando intentaba robar una bicicleta en pleno centro

Un intento de robo de bicicleta terminó con un detenido en pleno centro de Trelew. El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles, alrededor de las 11:30, cuando un hombre fue sorprendido por personal policial en la avenida 9 de Julio al 100.

Según el informe oficial, un uniformado fue quien dio la voz de alerta tras advertir que un individuo manipulaba el candado de una bicicleta atada a un árbol. De inmediato se acercó hasta el lugar y procedió a su captura, en un procedimiento en el que también intervino personal de la División Seguridad Rural, que realizaba tareas adicionales en la zona.

Al momento de la detención, los efectivos confirmaron que junto al sospechoso había una mochila de color negra. En su interior se encontró un elemento de corte que habría sido utilizado para dañar el sistema de seguridad de la bicicleta. La inspección permitió corroborar que la correa tipo candado estaba efectivamente cortada en una de sus partes.

La bicicleta se encontraba atada en la vereda cuando fue objeto del intento de sustracción. Ante la evidencia, se dio intervención a personal de Criminalística, que llegó al lugar para realizar el relevamiento fotográfico de la escena y asegurar las pruebas. La mochila con el elemento cortante fue secuestrada como parte de las diligencias judiciales. El detenido fue trasladado a la dependencia de la Comisaría Primera de Trelew.