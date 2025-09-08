Lo pararon en un control en Trelew y descubrieron que manejaba una camioneta con pedido de captura en Santa Cruz

En distintos controles vehiculares que realiza la policía, no es raro que se detecten vehículos con pedidos de captura o secuestro activos. Estos operativos buscan evitar que circulen automóviles o camionetas que estén involucrados en investigaciones o que hayan sido denunciados como robados en otras jurisdicciones.

Cuando se identifican estos vehículos, los agentes proceden a detenerlos y verificar la documentación del conductor, que muchas veces no está al tanto de la situación legal del rodado que maneja. En estos casos, el vehículo queda secuestrado y se inicia un proceso para esclarecer las circunstancias.

Este tipo de procedimientos refleja la importancia de los controles preventivos en la vía pública y cómo contribuyen a combatir el delito. Un caso de estas características ocurrió este domingo 7 de septiembre de 2025 por la mañana: durante un patrullaje preventivo en Trelew, personal policial identificó un vehículo Volkswagen Amarok que tenía un pedido de secuestro activo. El hecho ocurrió cerca de la intersección de Soberanía Nacional y Muster.

Al verificar los datos del rodado en el sistema, se confirmó que el pedido de secuestro provenía de la ciudad de Río Gallegos. Los agentes dieron alcance al vehículo en la zona de Howell Jones y Ramón y Cajal.

La novedad fue comunicada a la fiscal de turno, quien ordenó el secuestro del automóvil y la correcta identificación de los involucrados.

Este domingo 7 de septiembre por la mañana ocurrió un accidente de tránsito cuando un conductor perdió el control de su vehículo y terminó dentro de un canal pluvial ubicado cerca de Avenida del Parque y José Ingenieros, en el barrio Kilómetro 5.

Según el relato del conductor, manejaba un Volkswagen Gol Trend cuando pasó sobre un charco de agua que provocó que el vehículo se despistara.

Como consecuencia, terminó dentro del canal, donde fue encontrado por la policía con el auto orientado de sur a norte. Pese a que el auto sufrió daños materiales, el conductor no tuvo heridas.

RECOMENDACIONES PARA TRANSITAR EN CALZADA HÚMEDA, LLUVIA O CHARCOS

Reducí la velocidad: el asfalto mojado disminuye la adherencia; por eso es fundamental bajar la velocidad para mantener el control del vehículo.

Aumentá la distancia de seguridad: dejá más espacio entre tu auto y el de adelante para tener más tiempo de reacción.

Evitá frenadas bruscas: frenar de golpe puede hacer que el vehículo patine o derrape. Usá el freno de manera suave y progresiva.

Mantené ambas manos en el volante: esto mejora el control y permite reaccionar rápidamente ante imprevistos.

No pases por charcos grandes: pueden esconder pozos o zonas del pavimento dañadas bajo el agua. Además, el impacto puede hacer que perdás el control.

Chequeá el estado de los neumáticos y frenos: los neumáticos con buen dibujo y frenos en condiciones óptimas son esenciales para una conducción segura bajo lluvia.

Encendé las luces bajas: esto mejora tu visibilidad y hace que otros vehículos te vean mejor.

Evitar el aquaplaning: si sentís que el auto “flota” sobre el agua, no frenes ni gires bruscamente; levantá el pie del acelerador y mantené la dirección recta hasta recuperar el control.

