Este miércoles un hombre denunció en la Seccional Cuarta de Policía de Comodoro Rivadavia que fue víctima de una estafa realizada a través de su cuenta bancaria, sin que él tuviera conocimiento de la misma.

Según relata, este martes recibió un llamado del Banco Galicia informándole que tenía una deuda es su cuenta, correspondiente a las tarjetas de crédito, por lo que decide acudir a la sucursal céntrica este miércoles.

Allí, le comunicaron que el pasado 31 de mayo desde su cuenta bancaria alguien solicitó un préstamo por la suma de $545.459,82, sin brindar mayores detalles de cómo fue la operatoria.

Cuando el hombre les explica que no había sido él quien solicitó el préstamo, y que tampoco conocía a la persona a la que ese mismo día se había transferido la totalidad del dinero, desde la entidad bancaria le indicaron que efectúe la denuncia policial correspondiente.

En Chubut ingresan dos denuncias por día por estafas virtuales. Agostina Miquelarena, Licenciada en Criminalistica y especialista en ciberdelitos del Ministerio Publico Fiscal, contó a ADNSUR recomendó no brindar nunca datos personales, ya que los organismos como bancos o ANSES no suelen pedirlos de forma telefónica u otras vías que no sean presenciales.