La tarde del miércoles, la policía del Chubut, cerca de las 19:30 horas, procedió a realizar un control de rutina a un vehículo que ingresaba a Chubut por la ruta nacional N° 3 y que tenía como destino la provincia de Santa Cruz. Al conductor le encontraron marihuana y pastillas de Viagra.

El procedimiento tuvo lugar en el puesto policial de la Subcomisaría de Arroyo Verde. Según publica Jornada, los agentes realizaban controles de rutina en el puesto de ingreso y egreso a la provincia del Chubut cuando demoraron la marcha de un vehículo Peugeot.

Cuando procedieron a inspeccionar el auto, rápidamente los efectivos percibieron un fuerte olor a marihuana que provenía del sector del baúl. Ante esa situación, realizaron una revisión más exhaustiva del vehículo y dialogaron con el conductor, un hombre que manifestó estar viajando desde Mendoza hacia el sur del país, según publica Jornada.

El sospechoso admitió tener una pequeña cantidad de cannabis y, al mostrar sus pertenencias, exhibió una lata que contenía un cigarrillo armado (“porro”) y marihuana picada, además de un frasco con pastillas de sildenafil, el conocido medicamento utilizado como estimulante sexual masculino.

El hombre no contaba con receta médica que justificara la tenencia del fármaco, según informaron fuentes policiales. Ante la evidencia, los efectivos informaron de inmediato a la Fiscalía Descentralizada de Rawson, que dispuso el secuestro de la sustancia vegetal y de los comprimidos.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se llevó a cabo sin incidentes y que el conductor quedó identificado, aunque no fue detenido, quedando supeditado a la causa que quedó en manos de la Justicia mientras se aguardan los resultados de los análisis químicos sobre la marihuana incautada.

El hecho se suma a una serie de controles preventivos que la Policía del Chubut viene realizando en distintos puntos de acceso a la provincia, con el objetivo de detectar el transporte ilegal de drogas y otros delitos federales en el sur del país.