Lo frenaron en un control de alcoholemia en Comodoro, se negó a hacerlo y atropelló a un inspector de tránsito

Un grave episodio de inseguridad vial ocurrió en la madrugada de este sábado en Comodoro Rivadavia cuando un conductor se negó a realizar un control de alcoholemia y escapó del operativo de tránsito.

El hecho se registró alrededor de las 06:10, en la intersección de Rivadavia y 13 de Diciembre, a pocos metros de la Seccional Segunda de la Policía del Chubut.

De acuerdo al acta de infracción, el hombre conducía un Chevrolet Cruze cuando fue interceptado por los inspectores municipales. Ante el pedido de someterse al test de alcoholemia, el automovilista se negó y, en lugar de acatar la orden, emprendió la fuga. En la maniobra, embistió a uno de los agentes de tránsito que intentaba detenerlo.

El escape fue aún más peligroso porque el conductor cruzó dos semáforos en rojo, destruyó conos de señalización y dañó bastones luminosos. Además, los inspectores constataron que el vehículo circulaba sin chapa patente delantera y que el hombre realizó maniobras que pusieron en riesgo tanto a los agentes como a otros automovilistas.

Pese al intento de fuga, los inspectores lograron retener dos elementos clave: la licencia de conducir y la cédula del automotor. Ambos documentos fueron entregados de inmediato al Tribunal de Faltas, que tendrá a su cargo el proceso sancionatorio.

En paralelo, la Seccional Segunda de la Policía del Chubut recibió la denuncia formal con todos los datos del conductor, lo que permitirá avanzar rápidamente en su identificación y en la aplicación de sanciones. Según explicaron fuentes oficiales, la gravedad de las infracciones podría derivar en la inhabilitación para conducir, además de las multas económicas correspondientes.

Un violento episodio se registró en la madrugada de este sábado en la ciudad de Puerto Madryn, cuando dos hombres atacaron a un empleado de un comercio.

El local está ubicado en la intersección de las calles Manuel T. Alvear y 28 de Julio. El hecho motivó un rápido despliegue policial que culminó con la aprehensión de los agresores en las inmediaciones.

La alerta se dio cerca de las 04:45, a través del sistema de monitoreo que informó la presencia de dos sujetos golpeando al trabajador del comercio. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera constataron daños en la puerta de ingreso y tomaron el testimonio del empleado, quien relató que había sido agredido físicamente y aportó las características de los atacantes.

Con esa información, se montó un rastrillaje por la zona céntrica de la ciudad. Minutos después, en la intersección de Italia y Juárez Celman, personal policial logró ubicar a dos hombres con la descripción señalada por la víctima. Tras ser identificados, fueron capturados y trasladados a la dependencia policial para su correspondiente disposición judicial.

Fuentes de la Unidad Regional Puerto Madryn confirmaron que los detenidos fueron sindicados directamente por el trabajador del comercio como los autores de la agresión. Además, se investiga si tuvieron participación en los daños ocasionados en el acceso al local, lo que podría configurar también un hecho de intento de robo o vandalismo.