BUENOS AIRES (ADNSUR) - Un profesor de educación física de Tres Arroyos, Fernando Segovia, fue víctima en los últimos días de un estafa bancaria en la que, no solo perdió los 35 mil pesos que tenía depositados en su cuenta, sino que además quedó en deuda con la entidad bancaria, ya que la persona que usó sus datos pidió un adelanto de su sueldo que le será descontado en los próximos días, cuando cobre sus haberes.

El hecho ocurrió en la noche del jueves, dos días después que el docente de la Escuela Virgen de la Carreta y entrenador de divisiones inferiores del Club Huracán, solicitó un turno para recibir asistencia y recuperar su usuario de homebanking en el Banco Provincia. "Yo tenía bloqueado el homebanking y, como tenía que hacer un trámite urgente, saqué un turno para activarlo. No podía entrar”, recordó al explicar la modalidad delictiva que le sacó el dinero que tenía destinado al pago de diferentes compromisos, “el 20 me dieron turno para el 30 (de octubre), pero me llamaron el 22", detalló.

Asimismo, relató que “Me decían que querían ayudarnos, que estaban para eso”, comentó acerca de las expresiones vertidas para ganarse su confianza, “no es de la sucursal de acá, pero adentro del banco hay alguien que está tirando datos”, estimó, antes de referirse al momento en que, supuestamente, cualquiera puede convertirse en víctima de los piratas informáticos, “cuando ven que pedís el turno, saben que precisás algo”, dijo.

Tras haber sufrido el despojo del dinero de su cuenta, que fue a otra perfectamente identificable, las ilusiones se diluyeron cuando tomó contacto con el personal jerárquico de la entidad, “lo primero que te dicen en el banco es que la plata no la vas a recuperar." Eso me dijeron el viernes, a las 10.15 cuando entré. ‘Nosotros te bloqueamos las cuentas para que no te pase más nada, pero la plata no la vas a recuperar”, recordó.

Los estafadores también transfirieron más efectivo del que tenía acreditado en la cuenta, “me tendrían que haber llamado para preguntarme si podían disponer de los fondos, así yo decidía, antes de girar más de lo que tenía ¿Cómo no me van a llamar por teléfono a ver si yo estoy de acuerdo en transferir más plata de la que tengo?. Ahora me dejaron en rojo y, encima, el gerente me dijo ‘ahora sos deudor del banco’”, comentó haciendo referencia a un saldo negativo de 300 pesos, además de un adelanto de su sueldo de 6.000 pesos, que el estafador realizó con sus datos, indicó Telefe Noticias