Un hombre de 35 años fue detenido en Comodoro Rivadavia luego de ausentarse sin aviso a una audiencia de debate que debía celebrarse el pasado 19 de mayo en la ciudad de Rawson. La jueza interviniente resolvió imponerle una prisión preventiva de 10 días tras considerar injustificada su ausencia y evaluar los antecedentes del caso.

El imputado había sido notificado formalmente el 15 de mayo sobre la realización del juicio. Sin embargo, no se presentó el día fijado, por lo que fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura. El 22 de mayo, tres días después de la audiencia frustrada, fue detenido mientras caminaba por la vía pública en Comodoro.

Durante la audiencia de control de detención, la procuradora de Fiscalía, Janet Davies, argumentó que la ausencia del imputado generó un “dispendio judicial considerable” y recordó que ya contaba con antecedentes, además de haber incumplido anteriormente medidas sustitutivas.

Presunto abuso a una alumna de segundo grado en un colegio salesiano de Comodoro: "Me robaron una parte del alma"

En base a esos argumentos, solicitó que quede detenido por 10 días, a la espera de que se fije una nueva fecha para el juicio.

La defensa se opuso y pidió su libertad, proponiendo como alternativa que se presente a firmar en la Oficina Judicial local. Pero el propio acusado también pidió la palabra para explicar su ausencia. "Pido un voto de confianza, no me comuniqué porque no tengo celular y me gano la plata como vendedor ambulante", argumentó.

Pese a su declaración, la jueza dio lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal y dispuso su detención durante 10 días. También ordenó que la Oficina Judicial de Rawson reprograme la fecha del juicio oral y público.

Polémica por la liberación de un preso peligroso

En una decisión que despertó una fuerte polémica, la jueza Lilian Cecilia Bórquez liberó este viernes a Andrés “Pitu” Almonacid, un asaltante de Comodoro con antecedentes que estaba cumpliendo con una prisión preventiva por un intento de robo.

¿Cuánto cuesta alquilar un cuarto en un popular hotel transitorio en Comodoro?

Almonacid había sido detenido a finales de abril, luego de mantenerse un mes prófugo. Su caso había generado una fuerte repercusión por la forma en la que escapó: se fue caminando en medio de una audiencia judicial en la un tribunal revisor debía definir si tenía que quedar preso.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, la decisión de Bórquez deberá ser analizada nuevamente por un tribunal revisor, en un mecanismo idéntico al que terminó con Almonacid escapándose caminando antes de conocer el veredicto final.

La casa del horror en Comodoro: denuncian que una jubilada de 88 años está aislada, sin comida ni medicación

Mientras eso ocurre, crecen dentro del ámbito judicial la críticas sobre las decisiones de la magistrada. Consultado por ADNSUR, el fiscal general de Comodoro, Cristian Olazábal, fue contundente: “Es una defensora pública con traje de jueza”, afirmó.