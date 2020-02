SARMIENTO (ADNSUR) - En la madrugada del sábado 8 de febrero, durante la edición del Festival de la Doma, personal policial detuvo a un joven de 23 años por atentado, resistencia y lesiones con arma blanca a la autoridad. La madre del detenido denunció que el joven fue baleado en sus pies, y que lo dejaron desangrando en el calabozo por varias horas.

Carlos Luis Mansilla fue detenido el sábado, según indicaron fuentes policiales a ADNSUR, minutos antes de su aprehensión estaba intentando comenzar una pelea, por lo que la policía lo retiró del interior del predio donde se realizaba el Festival de Doma. Fue entregado a uno de sus hermanos y un grupo de amigos para que se vayan del lugar.

Los efectivos aseguran que Mansilla continuó con su actitud agresiva, y que en un momento sacó un cuchillo y atacó a la policía, quienes indicaron que previo a dar la voz de alto, tuvieron que utilizar las postas de goma para resguardar su integridad física y detener el ataque. Dos agentes resultaron heridos en sus manos y antebrazos por la agresión del detenido.

El joven fue trasladado al hospital donde se le realizaron curaciones y el domingo por la tarde se realizó la audiencia de control, donde declararon legal la detención y el imputado recuperó la libertad.

DENUNCIA A LA POLICÍA

María Cristina Liempis, madre del joven, se comunicó con ADNSUR para dar su versión de los hechos, y confirmó que este martes presentó una denunció a la policía por herir a su hijo y dejarlo sin atención médica en el calabozo.

“Su hermano lo sacó de la cancha, lo llevó afuera y cuando Carlos sale se le cae un cuchillo. La policía lo encaró, le tiró gas pimienta, le tiraron dos o tres balas. Lo llevaron a la comisaría y lo tuvieron ahí detenido”, relató la mujer.

“Le tiraron en el pie, le destrozaron el pie, le quemaron la piel y la bala quedó adentro. Mi hijo me contó que lo tuvieron detenido en el calabozo sangrando”, aseguró María.

Asimismo, indicó que cuando llegó a la comisaría su hijo gritaba de dolor: “No me dejaban verlo. Me insultaron y salí a buscar ayuda, cuando volví ya no estaba, lo habían llevado al hospital, estaba tirado arriba de una camilla. Lo curaron y lo tuvieron custodiado hasta el domingo”, dijo; y afirmó que “en el calabazo desangró por varias horas, un montón, lo dejaron herido y abandonado en el calabozo”.