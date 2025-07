Lo descubrieron intentando abrir un auto en Chubut y al detenerlo, confirmaron que tenía dos pedidos de captura

Un hombre que contaba con dos pedidos de captura vigentes fue detenido este miércoles por la tarde en pleno centro de Trelew, luego de ser demorado por la policía a raíz de un presunto intento de abrir un vehículo.

El hecho ocurrió en la intersección de San Martín y Fontana, donde efectivos policiales realizaban tareas de patrullaje preventivo.

La situación se desencadenó cuando un vecino alertó a los uniformados sobre la presencia de un individuo que, según dijo, había ingresado instantes antes a su rodado. La intervención fue inmediata y el sospechoso fue demorado en el lugar por personal de la Seccional Primera.

El damnificado, tras verificar su vehículo, indicó que no encontró faltantes ni daños visibles, aunque deslizó la posibilidad de que el hombre hubiese utilizado algún dispositivo inhibidor de señal, ya que estaba seguro de haber activado el cierre centralizado del automóvil.

A pesar de la sospecha, el propietario del rodado optó por no radicar denuncia penal, ni solicitar intervención de la Policía, indicando que no tenía tiempo para permanecer en el lugar debido a compromisos personales. De esta manera, no se formalizó ninguna causa vinculada al presunto intento de robo.

No obstante, al momento de verificar los datos del demorado en el sistema policial, los efectivos constataron que sobre el mismo pesaban dos pedidos de captura vigentes emitidos por la Oficina Judicial de Puerto Madryn. Aunque no trascendieron detalles sobre las causas que originaron las órdenes judiciales, desde la fuerza confirmaron que ambas estaban activas.

Ante esta novedad, se procedió al traslado del sujeto a la sede policial, donde quedó alojado a la espera de las disposiciones del Ministerio Público Fiscal. Fuentes policiales indicaron que en las próximas horas se celebrará la correspondiente audiencia de control de detención, en la que se definirá su situación procesal.

El caso pone nuevamente sobre la mesa el uso de tecnología delictiva como los inhibidores de señal, dispositivos que permiten bloquear el cierre automático de vehículos y facilitan robos sin forzar cerraduras. Aunque en este hecho no hubo delito consumado, la Policía no descarta que el detenido esté vinculado a otras maniobras similares en la ciudad o en localidades cercanas.