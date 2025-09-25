El juicio por la muerte de Julia Casas, una jubilada de Caleta Olivia, llegó a su fin con la condena de Daniel Robles, declarado culpable de homicidio culposo agravado por exceso de velocidad y consumo de alcohol y drogas.

El tribunal integrado por los jueces camaristas Mario Albarrán y Juan Pablo Olivera, junto a la jueza civil Griselda Bard, dictó una pena de cuatro años de prisión en suspenso y ocho de inhabilitación para conducir, según informó La Opinón Austral.

El caso había sacudido a toda la comunidad de El Gorosito, donde Casas era muy querida. Había trabajado en el Registro Civil y también en la parroquia Virgen del Valle, por lo que su trágica muerte se convirtió en un dolor compartido. También provocó una fuerte indignación, debido a que el peritaje determinó que el conductor que tenía 2,40 gramos de alcohol por litro de sangre.

La sentencia, si bien pone un cierre judicial al caso, no logró cubrir las expectativas de quienes reclamaban una sanción ejemplificadora.Claudio Cruz, hijo de la víctima, reconoció que esperaban un fallo más severo. “Teníamos confianza de que le iban a dar cinco años”, comentó tras la audiencia. Sin embargo, sostuvo que la decisión del tribunal fue el resultado de ponderar atenuantes y agravantes, y aceptó que, dentro de ese marco, “la condena está bien”.

De todos modos, la familia no descarta continuar la pelea judicial. Cruz adelantó que evaluarán los pasos a seguir una vez que la defensa del condenado inicie los trámites de apelación. “Vamos a esperar a ver qué hace la otra parte y después veremos si necesitamos un abogado querellante”, indicó.

La posibilidad de que el caso siente un precedente en cuanto a la sanción a conductores que manejan alcoholizados y provocan muertes fue otro de los temas que surgió durante las declaraciones familiares.

Claudio Cruz lamentó que no se haya alcanzado esa instancia: “Siento que no fue así, pero bueno, son cosas que pasan”, expresó, recordando que durante el juicio habían insistido en la necesidad de que la sentencia sirviera para enviar un mensaje claro: “Si manejás alcoholizado y matás a una persona, vas preso”.

Por su parte, Patricia, nuera de Casas, describió el clima dentro de la sala durante la lectura del fallo. Aseguró que la tensión era evidente: “Supongo que la familia de él esperaba que quede libre, y nosotros esperábamos que sea una pena de cumplimiento efectivo”.

La mujer también contó que el tribunal, en su argumentación, reconoció la necesidad de avanzar en una actualización legislativa. “La normativa es vieja, obsoleta, se tiene que actualizar. El que maneja bajo los efectos del alcohol o de una sustancia tiene que saber que está al volante de un arma y que puede destruir a dos familias si mata a alguien”, remarcó.

En diez días, el Tribunal Superior de Justicia deberá notificar cómo quedará finalmente la condena, mientras la familia de Julia Casas continúa en la búsqueda de justicia plena.