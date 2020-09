MENDOZA (ADNSUR9 - Mario Lucio García, de 52 años, era el tío político de tres menores de edad, de quien abusó sexualmente. Se trata de un empresario reconocido ya que estaba vinculado a Pro Mendoza, la entidad exportadora de Mendoza. Además, presidió empresas constructoras y entidades empresariales provinciales.

Según las denuncias, los abusos ocurrieron ocho años atrás y en base en el testimonio de las víctimas, el modus operandi del pedófilo era meterse en la habitación que compartían las menores con sus primos - los hijos del condenado- cuando lo visitaban.

La estrategia de García fue declararse culpable y así evitarse una condena aún mayor. Pero lo más aberrante que sucedió durante el juicio fue que se conoció una grabación de una confesión de sus delitos al padre de las niñas, cuando este fue a pedirle explicaciones.

"No abusé flaco, abusar es una palabra muy grosera, no abusé, entre hombres te digo, le toqué el culo a (... )a una empleada también, que encima era espantosa, no es que yo sea un violador serial, un pedófilo ni nada (...) le puede pasar a cualquiera”, expresó.

García fue capturado el año pasado durante las elecciones primarias provinciales, pues al presentar el documento descubrieron que tenía pedido de captura. En esa oportunidad el ingeniero intentó huir, pero fue alcanzado por un policía y arrestado en plena calle. Este año, intentó conseguir la prisión domiciliaria, pero le fue negada. Y, en abril, lo volvió a intentar alegando sufrir asma y ser población de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus. También le fue denegada porque cinco neumonólogos dijeron que no era cierto.

Finalmente, esta semana, admitió los hechos y aceptó la pena impuesta por la jueza Miriam Montaldi, en un juicio abreviado, con acuerdo de partes. La condena fue a 13 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante en un número indeterminado de veces agravado por la guarda, así lo indicó Telefe Noticias.