COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este jueves se realizó la audiencia de imposición de pena en el debate por el robo agravado a Drugstore sobre Av. Kennedy acontecido el pasado 2 de diciembre de 2018, que tiene como responsable a Elías Sandoval. La fiscal solicitó se mantenga la prisión preventiva del imputado en base a la pena impuesta y el peligro de fuga existente; en tanto que la defensa no se opuso a ello.

Cabe mencionar que el tribunal declaró la responsabilidad penal de Elías Sandoval en el hecho bajo la calificación jurídica de “robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada” en calidad de “coautor”. Asimismo el otro coimputado en la causa, Axel Soriani, fue condenado previamente, mediante juicio abreviado, a la pena de 6 años y 8 meses de prisión efectivos.

La fiscal Dagotto sostuvo que la escala penal por el delito que se lo declaró responsable a Sandoval va de 3 a 10 años de prisión. Se refirió a la naturaleza de la acción, la intimidación de las víctimas, la sustracción de elementos. Como agravante se refirió a la violencia ejercida para cometer el hecho y amenazas con un arma de fuego. Asimismo el medio empleado y el grado de madurez que tenía Sandoval al momento del hecho. Tiene antecedentes penales desde 2017 mediante un juicio abreviado, por tres causas, por delitos contra la propiedad. Por esto la fiscal solicitó la pena de 6 años y 8 meses de prisión para Sandoval.

El defensor propició que se le imponga el mínimo de la pena para el delito por el cual se lo declaró responsable. La pena debe ser según la Constitución para la seguridad y no para el castigo. Debe servir para la reforma y readaptación de las conductas. No se puede renunciar al principio de humanidad de la pena y de igualdad en función del hecho, aseguró el defensor. El hecho no entrega mayores elementos para apartarse del mínimo de la pena. “La existencia de antecedentes no es una razón para disponer un aumento de la pena, sino que el sistema ha fracasado”. Concluyendo por todo esto que la pena que se le debe imponer a Sandoval es la de 3 años de prisión.

Finalmente este viernes al mediodía el tribunal luego de deliberar dio a conocer su veredicto de pena compartiendo con la fiscalía en que hay elementos que actúan como agravantes, como la intervención de una pluralidad de autores. Distribución de roles entre los ejecutores Soriani y Sandoval. “Esta intervención plural ha puesto en mayor riesgo el bien jurídico protegido”. Otro agravante fue los medios empleados, el empleo de un arma de fuego. “El nivel de intimidación protagonizado por los autores fue importante”. Todo este despliegue de violencia e intimidación grave sobre las víctimas, la finalidad con las que se acometió, es merecedora de una calificación grave del hecho. No consideraron como agravante la circunstancia temporal en que ocurrió el hecho, un día domingo en la mañana; ni la extensión del daño ya que viene de la mano con los medios empleados. Como atenuante consideraron la circunstancia familiar del imputado, dos hijos menores de edad. Imponiendo finalmente a Sandoval la pena de 4 años y 6 meses de prisión.

El tribunal de debate estuvo integrado por los jueces penales Mariano Nicosia, Alejandro Soñis y Jorge Odorisio; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Verona Dagotto, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

COMO FUE EL ROBO

El hecho incluido en la acusación presentada el pasado 26 de septiembre del presente año, acontece el pasado 2 de diciembre de 2018, a las 8.40 hs., cuando Axel Soriani, junto a Elías Sandoval, ingresan a un Drugstore sobre la Av. Kennedy, al 1.700. Soriani saca un arma de fuego y hacen ingresar a un menor y un mayor al local comercial apoderándose de dinero en efectivo y bebidas alcohólicas. Todo queda filmado con cámaras de video en el interior y exterior del comercio. Se produce un forcejeo entre Soriani y el menor-víctima que toma el arma de fuego que había quedado en el suelo. Soriani es detenido y Sandoval huye del lugar. Luego Sandoval es reconocido por las cámaras de seguridad y se dicta una Orden de rebeldía y captura en su contra; sin embargo estuvo prófugo un tiempo para luego ser detenido.