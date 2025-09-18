Lo condenaron a 2 años de prisión en Comodoro, estuvo prófugo cinco meses y lo encontraron ‘paseando’ por zona norte

La División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia logró en la tarde de este miércoles la detención de un hombre de 35 años sobre quien pesaba una orden de captura vigente desde abril de este año.

El procedimiento se realizó en el barrio Edisur, de Kilómetro 8, luego de un seguimiento y diversas tareas investigativas.

El sujeto había sido condenado por el juez penal Martín Cosmaro a la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento el pasado 28 de abril, y desde entonces permanecía prófugo. Ante esa situación, la Justicia había ordenado su captura inmediata.

Según fuentes policiales, los agentes llevaron adelante un minucioso trabajo de observación y verificación de información que permitió dar con el paradero del condenado. Una vez ubicado en la vía pública, fue reducido sin que se registraran incidentes y se pidió la colaboración de la Comisaría de Distrito Kma.8 para concretar su traslado.

El hombre fue llevado a la alcaidía policial, donde comenzará a cumplir la pena impuesta por la Justicia Penal de Comodoro Rivadavia.

Un intento de robo de un medidor de gas terminó con la rápida intervención policial en Comodoro Rivadavia. El episodio se registró este miércoles alrededor de las cinco de la tarde en el barrio Isidro Quiroga cuando un llamado telefónico alertó a la Seccional Quinta sobre la presencia de un hombre que estaba manipulando un medidor de manera sospechosa.

De acuerdo con el parte oficial, una comitiva policial acudió de inmediato a la calle Cabo Valdez, donde encontró al sospechoso en plena acción. El hombre estaba utilizando una herramienta tipo llave “pico de loro” con la que ejercía fuerza para aflojar tuercas y mover el dispositivo instalado en el domicilio.

Ante la flagrancia del delito, los efectivos procedieron a su inmediata detención, impidiendo que lograra concretar la sustracción. La intervención se produjo sin incidentes, y el sujeto fue trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

La maniobra fue considerada un hecho de riesgo no solo por el intento de robo en sí, sino también por las consecuencias que podría haber tenido la manipulación indebida de un medidor de gas. Los dispositivos forman parte de la red de suministro domiciliario, y su alteración sin medidas de seguridad puede derivar en fugas, incendios o explosiones.