Un allanamiento para detener a Matías “Pata de Palo” Cornejo, un delincuente con amplios antecedentes y con un pedido de captura por homicidio, en la ciudad de Mar del Plata, terminó con dos delincuentes muertos, un policía herido y una familia tomada como rehén.

El operativo se inició la tarde del jueves en el barrio Libertador, cuando personal de la DDI llegó al domicilio con una orden de detención solicitada para dar con el principal sospechoso del crimen de Rubén Ordoñez, ocurrido en la zona de Pasaje Venezuela y Santa Cruz.

Sin embargo, al llegar al domicilio de “Pata de Palo”, sobre la calle República Árabe Siria al 800, los efectivos fueron recibidos sorpresivamente a los tiros.

Encontraron a una mujer muerta en una playa: tenía el torso desnudo

Según relató el fiscal Carlos Russo al diario El Marplatense, al llegar la policía, Cornejo, un cómplice y un vecino del delincuente saltaron hacia una vivienda lindera.

“En esa casa había una abuela y sus dos nietas adolescentes. Cuando Cornejo vio a la policía afuera, empezó a disparar e hirió al sargento Gustavo Arce, de 31 años, en la pierna izquierda”, detalló el funcionario, detalló TN.

Las tres mujeres, una señora mayor y dos adolescentes —una de ellas de 19 años— quedaron atrapadas en medio del tiroteo, mientras los hombres se resguardaban en su casa. “Se hizo todo con mucho cuidado porque había una menor de edad y no sabíamos el estado en el interior”, explicó el fiscal.

El agente baleado fue trasladado primero al Hospital Interzonal General de Agudos, donde se confirmó que la bala le atravesó la tibia y el peroné. Más tarde, fue derivado al Hospital Privado de Comunidad para una mejor atención.

Un joven de Comodoro representará a Chubut en el torneo nacional de freestyle de Mar del Plata

Tras más de tres horas de máxima tensión, el grupo especial ingresó a la vivienda: “Al entrar, constataron la muerte de Cornejo, que tenía un tiro en la cabeza, y encontraron a otro hombre con una herida similar, que murió a las 0.40 en el HIGA”, confirmó Russo.

El tercer implicado fue detenido en el lugar. Según el testimonio de las adolescentes, “no lo vieron portando armas ni confrontando con los otros sujetos”, por lo que todavía se investiga cuál fue su rol en el hecho.

Los antecedentes de “Pata de Palo” Cornejo

Matías “Pata de Palo” Cornejo tenía 29 años y una historia que parecía escrita para el escándalo. Su nombre volvió a ser noticia este jueves, cuando la policía finalmente lo acorraló en el barrio Libertador.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Cornejo estaba acusado de haber participado en el asesinato de Rubén “Viruta” Ordoñez el pasado 4 de mayo. Desde entonces, se mantuvo prófugo, escapando de la policía y sumando tensión a un barrio ya golpeado por la violencia y el narcomenudeo.

En 2015, cuando tenía solo 19 años, una persecución policial terminó con la amputación de su pierna derecha. Aquella noche, Cornejo viajaba como acompañante en una moto junto a su primo. Al ver a la policía, aceleraron para evitar que les secuestraran el vehículo.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Se inició una persecución, dispararon balas de goma y, tras una caída, Cornejo recibió tres disparos en las piernas.

Por ese episodio, el policía Maximiliano Castellano fue condenado a 12 años de prisión por “torturas seguidas de lesiones gravísimas” y quedó inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.