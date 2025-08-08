Se conocen muchos casos donde personas buscadas por la justicia desaparecen de sus lugares de residencia para evitar ser detenidas o cumplir con procesos judiciales. Estos casos representan un desafío constante para las fuerzas de seguridad, que deben intensificar sus operativos para localizar a quienes intentan evadir la ley. La movilidad entre provincias facilita estos escapes, dificultando la rápida localización de los prófugos.

La importancia de los controles policiales en rutas y accesos interprovinciales se vuelve fundamental para detectar a estas personas buscadas. Gracias a la coordinación entre distintas fuerzas y el uso de tecnología como registros vehiculares y bases de datos, se pueden identificar y detener a quienes tienen pedidos de captura vigentes. Este tipo de operativos no solo contribuye a hacer cumplir la justicia, sino que también fortalece la seguridad ciudadana.

Cómo estará el tiempo este jueves en Comodoro y Rada Tilly

Además, la colaboración entre provincias es clave para el éxito de estos controles, ya que muchos prófugos intentan cambiar de jurisdicción para complicar su búsqueda.

Una situación de estas características, ocurrió el viernes 8 de agosto, alrededor de las 2:15 de la madrugada, cuando personal policial de la Comisaría de Rada Tilly realizó un control vehicular rutinario donde identificó un Peugeot 307 XS y a sus ocupantes.

Al verificar los datos por sistema, se constató que uno de los hombres que viajaba en el vehículo tenía un pedido de captura vigente emitido por un juzgado de la provincia de Santa Cruz.

Cómo estará el tiempo este viernes en Comodoro y Rada Tilly

Se informó de la situación al secretario del juzgado, quien indicó que se procediera a labrar un acta de fijación de domicilio y que no se detuviera al individuo.

Por otro lado, el vehículo fue secuestrado ya que el conductor no contaba con la documentación requerida para circular.

DETECTARON A DOS HOMBRES TRASLADANDO CARNE DE GUANACO EN CHUBUT

El pasado jueves 7 de agosto por la noche, cerca de las 21 horas, personal de la División Seguridad Rural de Rawson intervino en un operativo tras recibir una denuncia sobre presunta caza ilegal en la zona de rutas nacionales N.º 3 y N.º 75, en cercanías a la ciudad capital de Chubut.

Al arribar al lugar, los efectivos localizaron un Fiat Palio blanco con dos ocupantes que circulaba por la intersección de las rutas N.º 3 y 25. Durante la inspección del vehículo, se encontraron dentro del baúl varias bolsas de consorcio negras que contenían un total de 35 piezas de carne de guanaco: 15 lomos, 3 paletas y 17 cuartos, fraccionados y listos para su transporte.

La "B" al rojo vivo: Rada Tilly manda, pero Ferro y Caleta no le pierden pisada

Ante esta situación, se dio intervención a la autoridad de Fauna Silvestre, el Dr. Fernando Barsano, quien dispuso la realización de un acta de infracción. Además, del decomiso y destrucción de la carne secuestrada.

El procedimiento se enmarca en las normativas provinciales que regulan la preservación de la fauna autóctona y penalizan la caza y transporte no autorizados de especies protegidas como el guanaco.

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR