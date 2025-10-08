En una audiencia de procedimiento abreviado, realizada este martes en la Ciudad Judicial de Neuquén, la asistente letrada Carolina Gutiérrez presentó un acuerdo entre las partes por el cual Maximiliano Claudio Robledo fue declarado penalmente responsable por el homicidio de Matías López y condenado a 12 años y seis meses de prisión efectiva.

El hecho ocurrió entre las 23:30 del 12 de febrero y las 0:30 del día siguiente, en el sector Atahualpa del barrio San Lorenzo Sur. Según la investigación, Robledo y López mantenían un conflicto previo y, al encontrarse en la vía pública, el acusado abrió fuego a quemarropa contra la víctima.

El ataque frente a su familia

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, López iba en su auto junto a su pareja y su hija cuando pasó frente a la vivienda de Robledo, quien estaba afuera acompañado por otras personas. Allí comenzó una discusión que rápidamente escaló en violencia.

Robledo efectuó un primer disparo hacia el vehículo, pero López logró escapar. Sin embargo, cuando regresó a la casa de un familiar para resguardarse, fue alcanzado por un segundo disparo en la cabeza, que resultó fatal.

La víctima murió en el acto por un traumatismo cráneoencefálico grave, producto del impacto de bala.

Tras el ataque, Robledo huyó del lugar y fue detenido horas más tarde, luego de un operativo de búsqueda en la zona oeste de la capital neuquina.

Homicidio agravado por el uso de arma de fuego

El Ministerio Público Fiscal le atribuyó el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor (artículos 41 bis, 45 y 79 del Código Penal).

Durante la audiencia, tanto la Fiscalía como la querella particular, que representó a la familia de López, adherieron al acuerdo y coincidieron en la calificación legal y en el pedido de pena. El imputado reconoció haber cometido el crimen, lo que permitió evitar la realización del juicio oral.

La fiscal Gutiérrez explicó que se tuvieron en cuenta agravantes como la violencia del ataque y la presencia de la hija de la víctima, y atenuantes como la aceptación de responsabilidad.

Ya comenzó a cumplir la condena

El tribunal colegiado integrado por los jueces Natalia Pelosso, Luis Giorgetti y Cristian Piana avaló el acuerdo presentado y dictó la condena a 12 años y 6 meses de prisión efectiva.

“El acusado reconoció su participación directa en el homicidio y aceptó la pena impuesta”, señaló la fiscalía tras la audiencia.

Las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que Robledo comenzó a cumplir su castigo de manera inmediata en una unidad penitenciaria provincial.