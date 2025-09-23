La División Canes de la Policía del Chubut detuvo este martes al mediodía a dos hombres sorprendidos en plena acción cuando intentaban robar el cableado del sistema de alumbrado público sobre la avenida Alsina de Comodoro Rivadavia.

Según informaron fuentes policiales, uno de ellos manipulaba los cables con una pinza mientras su acompañante cumplía el rol de “campana”, observando los alrededores para advertir cualquier movimiento sospechoso.

El hecho ocurrió cerca de las 12, durante una recorrida preventiva del personal policial. Los agentes advirtieron la maniobra y procedieron de inmediato a la aprehensión de los dos involucrados, quienes fueron trasladados a la dependencia policial más cercana para su identificación y posterior puesta a disposición de la Justicia.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

Durante el traslado, uno de los detenidos, identificado como C.G.B., sufrió convulsiones compatibles con un cuadro epiléptico. Ante la emergencia, los uniformados dieron aviso a personal médico, que llegó a los pocos minutos y dispuso el traslado inmediato del hombre al Hospital Regional, donde quedó internado para su estabilización y recibir la asistencia correspondiente.

Por disposición del funcionario fiscal de turno y de la Oficina Judicial, se determinó que el detenido que permaneció en buen estado de salud quedara alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención. En tanto, el segundo sospechoso continuará bajo custodia policial en el centro de salud hasta que se normalice su situación médica y luego también será puesto a disposición de la Justicia.

Clausuraron una panadería de Comodoro tras hallar excrementos de rata en insumos y productos

El procedimiento se enmarca en los controles de rutina que realiza la División Canes en distintos sectores de Comodoro, y que en este caso permitió evitar un nuevo ataque contra la infraestructura pública. El robo de cables es un delito que no solo genera pérdidas económicas significativas, sino que también afecta de manera directa la seguridad de los vecinos al dejar sin iluminación zonas clave de la ciudad.