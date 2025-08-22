Lo atraparon intentando robar un auto en Puerto Madryn y la justicia lo condenó en tiempo récord

Los robos o intentos de robo en vehículos estacionados en la calle son una problemática recurrente. En la mayoría de los casos, los delincuentes actúan de manera rápida y silenciosa, aprovechando la oscuridad o la distracción de los vecinos para forzar puertas, romper vidrios o llevarse pertenencias del interior de los autos. Esta modalidad delictiva genera preocupación entre los vecinos, que muchas veces se ven obligados a actuar por sus propios medios.

Un hecho de estas características ocurrió el pasado 11 de agosto en la ciudad de Puerto Madryn, cuando un vecino advirtió que un hombre estaba intentando abrir su auto, estacionado frente a un domicilio sobre la calle Ruperto Giménez al 900.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, salió rápidamente a enfrentarlo y pidió ayuda a otras personas de la zona. Gracias a la reacción coordinada, lograron reducir al sospechoso y retenerlo hasta la llegada de la policía, que intervino de inmediato.

La rapidez con la que actuaron tanto los vecinos como las autoridades policiales permitió que la justicia aplicara un proceso de flagrancia. Se trata de un mecanismo que habilita resoluciones judiciales expeditivas cuando el delito es evidente y el autor es detenido en el momento. Este tipo de procedimientos busca brindar respuestas más eficaces ante delitos menores y evitar que los casos se dilaten innecesariamente en el tiempo.

De esta manera, la fiscal Ivana Berazategui tomó intervención en la causa y formuló cargos por el delito de tentativa de hurto contra el acusado identificado como Jorge Ezequiel López, ya que el robo no se concretó.

Por este motivo, un juez condenó a López a 15 días de prisión efectiva, que deberá cumplir en un establecimiento carcelario. La sentencia fue dictada apenas 10 días después del hecho, en el marco de un juicio rápido.

Un operativo policial en Epuyén derivó en la intervención de un vehículo que transportaba armas de fuego y municiones, en el marco de una investigación por amenazas con arma blanca y abuso de armas.

El hecho comenzó durante la tarde de ese jueves, cuando personal de la Comisaría de la Mujer realizó un allanamiento sobre una casilla rodante ubicada en el loteo Kritz, en la Ruta Nacional 40. La inspección inicial arrojó resultado negativo, ya que el ciudadano había abandonado la localidad horas antes, cargando sus pertenencias en un vehículo y dejando la llave de la casilla a un conocido.

Tras confirmarse el escape, se diseñó un operativo cerrojo en coordinación con las comisarías de San Martín, Tecka, Río Pico y Gobernador Costa, con el objetivo de interceptar al sospechoso. Pasadas las 17:45, efectivos interceptaron la camioneta en la localidad de Gobernador Costa. Al intentar detenerlo en un control, el conductor realizó una maniobra evasiva en “U” e intentó eludir a los efectivos, tomando calles circundantes de la zona urbana.

La colaboración entre las distintas comisarías permitió finalmente ubicar e interceptar la camioneta, identificar al conductor y realizar la revisión ordenada por la justicia. Durante el procedimiento se secuestraron varios elementos, entre ellos: un estuche plástico que contenía una pistola marca Glock 34 calibre 9x19, con dos cargadores vacíos y una pistolera termoformada, junto a un cepillo de limpieza; un estuche plástico con un rifle calibre .270 marca Tikka, equipado con mira telescópica; y 45 cartuchos calibre 9 mm marca Magtech y 22 cartuchos calibre .270 marca CBC.

El hombre fue imputado, y todas las armas y municiones secuestradas fueron depositadas en la sede policial a disposición de la justicia. Las actuaciones se llevaron a cabo bajo la supervisión judicial correspondiente, garantizando que el procedimiento cumpliera con los lineamientos legales y de seguridad.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR