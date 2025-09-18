El barrio Perón de Pico Truncado fue escenario de un violento ataque con arma de fuego que generó una rápida intervención policial y judicial. La sucesión de hechos comenzó el miércoles 10 de septiembre y concluyó con allanamientos y detenciones una semana después, dejando una causa abierta que ya incluye imputados por delitos federales.

ATAQUE A TIROS Y DENUNCIA

Todo comenzó cuando un hombre caminaba por una calle del barrio Perón y fue interceptado por un automóvil Chevrolet en el que viajaban dos personas.

Uno de ellos realizó disparos con un arma de fuego, aunque afortunadamente no causó heridas a la víctima. Inmediatamente, la víctima se dirigió a la Comisaría Primera para realizar la denuncia formal.

Ante esta situación, la División de Investigaciones (DDI) tomó intervención y, a partir de las tareas investigativas, el juez de Instrucción N.º 1, Leonardo Cimini, ordenó la realización de dos allanamientos para avanzar en la causa.

ALLANAMIENTOS, SECUESTROS Y NUEVAS IMPUTACIONES

Este pasado miércoles 17 de septiembre, personal policial de varias dependencias concretó dos allanamientos en el pasaje 17 de Agosto al 100 y en la calle Pueyrredón al 800, ambos ubicados en la zona oeste de Pico Truncado.

Durante estos operativos se secuestraron diversos elementos relacionados con el ataque, como prendas de vestir que habrían sido usadas en el hecho, un revólver calibre 22 con munición, una carabina del mismo calibre, once municiones adicionales, tres teléfonos celulares y un automóvil Chevrolet.

Como resultado de esta investigación, un hombre y una mujer, ambos oriundos de Formosa, quedaron sujetos a la causa que investiga el ataque armado registrado una semana antes.

Además, en uno de los domicilios allanados se encontraron plantas de Cannabis sativa, envoltorios con flores secas con aroma similar a marihuana, balanzas digitales, un picador y dinero en efectivo. Por esta razón, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Caleta Olivia, que dispuso el secuestro de estas sustancias y elementos, debido a una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

En este nuevo marco legal, un hombre mayor de edad fue imputado en una causa federal adicional, vinculada al hallazgo de drogas y elementos relacionados.

Hasta el momento, las investigaciones continúan abiertas mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento total del ataque y en el análisis del posible vínculo entre los imputados y delitos de mayor gravedad.

Con información de HD Pico Truncado, editada y redactada por un periodista de ADNSUR