Lo asaltaron en la ruta 237 y los encontraron en un hotel de Roca: así cayó la banda

El hecho se registró en una zona utilizada por pescadores y turistas para bajar sus lanchas al embalse Alicurá, sobre la Ruta Nacional 237. Personal de la Comisaría 28 de Villa La Angostura acudió al lugar luego de que dos vehículos estacionados en el sector fueran hallados con vidrios rotos y signos de forzamiento.

Poco después, un joven denunció el robo de una mochila que contenía objetos personales, una computadora portátil y auriculares. El caso parecía ser un robo más en un punto aislado de la ruta, hasta que la tecnología jugó un papel clave en el avance de la investigación.

El GPS de la notebook marcó el camino

La víctima utilizó el sistema de rastreo GPS de su notebook, sincronizado con su teléfono celular, para seguir la ruta de los ladrones. Esa información resultó determinante: permitió conocer el desplazamiento de los sospechosos desde Alicurá hacia la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Con esos datos, la Policía del Neuquén coordinó con efectivos de la Comisaría Tercera de General Roca un operativo conjunto para ubicar los objetos robados y a los presuntos responsables.

El operativo en un hotel de General Roca

El rastreo digital llevó a los uniformados hasta un hotel roquense, donde se registró la última señal del dispositivo robado. Allí, los efectivos demoraron a cuatro personas y secuestraron una camioneta que estaría vinculada al robo en Alicurá.

En el lugar también se encontraron elementos compatibles con los denunciados, aunque la policía no brindó detalles sobre si la notebook fue finalmente recuperada. La fiscalía dispuso el secuestro del vehículo y la notificación de los involucrados

Los detenidos recuperaron la libertad, pero quedaron supeditados a la causa judicial.