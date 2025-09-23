En Comodoro Rivadavia, el tribunal unipersonal presidido por el juez penal Jorge Odorisio condenó a Héctor Fretes a la pena de un año y dos meses de prisión, además de declarar su reincidencia, al hallarlo penalmente responsable del delito de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

La resolución se conoció este martes al mediodía, luego de que la semana pasada el acusado fuera declarado autor del hecho y que el viernes se realizara la audiencia de cesura, donde se discutió la imposición de la pena.

El caso tuvo su origen el 24 de abril, cuando personal de la Brigada de Investigaciones detuvo a Fretes en flagrancia en el barrio José Fuchs, durante un allanamiento por otra causa. En ese contexto se le secuestró un revólver calibre .32 largo, lo que motivó la apertura de una causa por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

En el juicio oral, el Ministerio Público Fiscal, representado por los procuradores Facundo Oribones y Ricardo Carreño, presentó prueba testimonial y documental que permitió sostener la acusación. Finalmente, el tribunal resolvió declarar a Fretes autor penalmente responsable.

La defensa, ejercida por el abogado particular Daniel Fuentes, había cuestionado la legalidad del procedimiento policial, argumentando que los efectivos no estaban habilitados para ingresar al domicilio y que, bajo la doctrina del “fruto del árbol venenoso”, el procedimiento debía caer. No obstante, el juez no hizo lugar a este planteo.

En la audiencia de cesura, la Fiscalía solicitó una pena de dos años de prisión efectiva y la declaración de reincidencia. La defensa, por su parte, pidió la pena mínima de un año de prisión. Tras evaluar las circunstancias agravantes y atenuantes, Odorisio resolvió imponer un año y dos meses de prisión, junto con la declaración de reincidencia.

Durante el proceso también se realizaron dos audiencias de revisión de la prisión preventiva. En una de ellas, la defensa había solicitado que Fretes obtuviera salidas laborales, alegando la necesidad de trabajar para mantener a sus hijos. Sin embargo, el juez Mariano Nicosia rechazó el planteo al considerar que el imputado había estado evadido de la Justicia durante diez días y no cumplía con las condiciones de sujeción al proceso.

La decisión de este martes confirma que la pena será de cumplimiento efectivo, dado que Fretes se encontraba en libertad condicional al momento del hecho, lo que derivó en la revocación de ese beneficio.