Este pasado lunes por la noche, un incidente de inseguridad alertó a vecinos del Barrio Los Pensamientos en Trelew, luego de que se registrara un intento de robo en un domicilio ubicado en la intersección de las calles El Mirasol y Esquel.

Según la información obtenida por ADNSUR, el hecho se produjo pasadas las 19:30 horas cuando el Centro de Monitoreo advirtió sobre este suceso y se dispuso el envío inmediato de un móvil policial al lugar. Durante el traslado, a través de la frecuencia radial, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de un joven vestido con ropa oscura que corría por la calle Gastre llevando un objeto debajo del brazo.

El personal policial interceptó al sospechoso en la esquina de Esquel y El Mirasol, donde observaron que el joven llevaba un televisor. Al notar la presencia policial, el ladrón intentó huir desprendiéndose del objeto robado mientras corría, pero fue rápidamente alcanzado por los efectivos a pocos metros de allí.

En medio del operativo, varios vecinos que presenciaron la captura reaccionaron en defensa del aprehendido, arrojando piedras contra los uniformados. Debido a estas agresiones, la policía solicitó apoyo de otras dependencias y procedió a introducir al detenido en el móvil policial, recoger los objetos utilizados en la agresión y retirarse del lugar para evitar mayores confrontaciones.

El joven fue trasladado para realizar las diligencias correspondientes y se continúa con la investigación para determinar posibles cómplices y esclarecer los detalles del intento de robo.

En un lapso de poco más de dos horas, al menos seis vehículos fueron víctimas del robo de sus chapas patentes delanteras mientras se encontraban estacionados frente a la Escuela N° 207 de Trelew, ubicada en calle Mamel entre Gobernador Costa y Trevelin, en el barrio INTA.

Según consta en el parte policial, el hecho ocurrió entre las 17:00 y las 19:30 del pasado martes 5, mientras los propietarios -todos ellos docentes y personal del establecimiento educativo- se encontraban en el interior del edificio. Al salir, constataron que desconocidos habían sustraído las chapas sin provocar daños visibles en los vehículos.

Los autos afectados fueron un Volkswagen Suran, un Fiat Siena, una Fiat Strada, un Volkswagen Gol Trend, una Renault Kangoo y un Toyota Corolla. El robo se centró únicamente en las placas delanteras.

La denuncia fue radicada en la Subcomisaría del barrio INTA, que tomó intervención en el lugar y dio aviso a la División Sustracción de Automotores, bajo las órdenes del oficial subinspector a cargo. La investigación se encuentra en curso.