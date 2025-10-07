El pasado lunes 6 de octubre por la mañana, un caso de supuesto intento de secuestro de un nene de 9 años generó conmoción y preocupación en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz.

Sin embargo, en las últimas horas, el hombre vinculado al presunto hecho en el barrio Jardín, se presentó voluntariamente en la Comisaría Segunda, según confirmaron a la prensa fuentes oficiales.

La situación se conoció luego de que circulara un video en redes sociales donde se observaba a un menor huyendo, presuntamente tras un acercamiento sospechoso por parte de un conductor. La grabación provocó fuerte preocupación entre los vecinos de la zona.

En este marco, habló con la prensa el comisario Cristian Cancinos, jefe de la Unidad Regional Norte. Allí, informó que el sujeto acudió por su cuenta en la noche del lunes.

“Esta persona se acercó manifestando que era él quien conducía el vehículo en cuestión y explicó que solo se aproximó al menor para consultarle por un domicilio. Dijo que el niño se asustó y salió corriendo, como se ve en las imágenes que circularon”, señaló.

Por el momento, se esperan las actuaciones judiciales correspondientes para determinar si el relato del hombre coincide con las pruebas reunidas y si existen elementos para avanzar con una imputación formal.

EL HECHO QUE GENERÓ ALERTA Y PREOCUPACIÓN EN CALETA OLIVIA

El pasado lunes 6 de octubre por la mañana, en una zona residencial de Caleta Olivia, en Santa Cruz, cuando desconocidos lo abordaron cuando volvía a su casa. La rápida reacción del niño le permitió escapar. Vecinos y familiares exigen medidas de seguridad.

El grave hecho tuvo lugar cerca de las 11:20 de la mañana. La familia radicó la denuncia policial por intento de secuestro en plena luz del día. El hecho se registró pasadas las 11:00 de la mañana en el barrio Jardín, una zona habitualmente tranquila de la ciudad santacruceña.

Según relató la familia, el menor regresaba solo a su casa cuando un vehículo blanco se cruzó en su camino. En imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona se observa cómo el auto —detrás de un auto estacionado, lo que no permite ver la patente— se detiene, intercepta al niño y uno de los ocupantes intenta hablarle. Sin dudar, el pequeño logra zafarse y corre en dirección a su hogar, evitando así que lo agarraran.

Lo encierran, le hablan, y él sale corriendo”, contó su hermana a través de una publicación en redes sociales que rápidamente se viralizó.

