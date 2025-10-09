En una audiencia judicial que tuvo lugar durante la mañana de este jueves, se revisó la situación procesal de C. A., quien permanece detenido con prisión preventiva en el marco de una investigación por un hecho de extrema gravedad caratulado como “tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Tras escuchar a las partes, el juez penal Martín Cosmaro determinó que el imputado deberá continuar en prisión hasta la próxima instancia clave del proceso.

La audiencia se convocó con el propósito específico de analizar si las condiciones que originalmente motivaron la detención de C.A. persistían.

Los argumentos de la Fiscalía para sostener la medida

El funcionario de fiscalía, Alan Larrue, fue el encargado de exponer los motivos por los cuales consideraba indispensable que A. continuara privado de su libertad. A su turno, solicitó formalmente al juez que mantuviera la medida de coerción hasta la celebración de la audiencia preliminar, programada para el próximo 4 de noviembre.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

El fiscal basó su petición en la vigencia de dos riesgos procesales concretos: el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento. Respecto al primero, Larrue subrayó la gravedad del delito investigado. La carátula de tentativa de homicidio agravado contempla una pena de elevada expectativa en caso de recaer una condena, lo que, según la teoría fiscal, constituye un fuerte incentivo para que el imputado intente evitar la acción de la justicia.

En cuanto al riesgo de entorpecimiento, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo hincapié en un dato crucial de la causa: la víctima y el victimario se conocían previamente. Esta circunstancia, explicó, genera un temor fundado de que Aranea, en libertad, pudiera intentar influenciar, intimidar o amenazar a la víctima o a potenciales testigos para que modifiquen su declaración o no colaboren con la investigación, afectando así la recolección de pruebas. "Por lo cual corresponde mantener la prisión preventiva que cumple A.", concluyó Larrue.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

El rol de la defensa y la decisión del juez

Tras la exposición del fiscal, llegó el turno de la defensora particular del imputado, María Parellada. En una intervención breve, la abogada manifestó que no plantearía ninguna objeción a la solicitud de mantenimiento de la prisión preventiva realizada por la fiscalía, al menos hasta la fecha estipulada para la audiencia preliminar.

Con los planteos de ambas partes sobre la mesa, el juez penal Martín Cosmaro procedió a deliberar y comunicar su resolución. El magistrado consideró que los argumentos presentados por la fiscalía eran sólidos y que los riesgos procesales mencionados por el fiscal Larrue se encontraban plenamente vigentes. En consecuencia, y al no existir controversia por parte de la defensa, resolvió mantener la prisión preventiva que cumple Cristian Aranea.

Identificaron al hombre de 30 años que murió en una avenida de Comodoro tras sufrir un paro cardíaco

La medida se extenderá hasta el 4 de noviembre de 2025, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia preliminar. En dicha instancia, la fiscalía presentará formalmente la acusación y las pruebas recolectadas durante la investigación, y se definirá si la causa se eleva a juicio oral y público. Hasta entonces, Aranea continuará alojado en un establecimiento penitenciario.